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День святої Катерини: кращі побажання українською та вітальні картинки

Билім Олена

День святої Катерини: кращі побажання українською та вітальні картинки

У п'ятницю, 24 листопада, в Україні віряни вшановують пам'ять великомучениці Катерини Олександрійської. Свята Катерина вважається покровителькою кохання та шлюбу.

Свята Катерина народилася 287 року у сім'ї правителя єгипетського міста Олександрії. Вона славилася незвичайною вродою та розумом. Дівчина жила в багатстві, тому мала багато прихильників серед чоловіків, які бажали побратися з нею.

Однак Катерина, яка отримала знання про християнство від старця-пустельника та отримала ікону Богоматері з немовлям Христом, поклялася зберігати чистоту й незайманість.

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За легендами, Катерині явилася Діва Марія та подарувала перстень в ознаменування духовних заручин.

17-річну Катерину стратили за наказом імператор Максиміана за проповідування християнства. Коли їй відрубали голову, замість крові з шиї дівчини полилося молоко.

Мощі Катерини зберігаються у монастирі на горі Синай в Єгипті. 24 листопада заведено вітати усіх дівчат т жінок, що мають ім'я мучениці з днем янгола.

Вітання з Днем Святої Катерини українською мовою

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Вітаю з Днем Святої Катерини!

Бажаю вам здоров'я міцного,

Добра невичерпного,

Щастя нескінченного,

Любові безмежної,

Успіхів у всіх починаннях,

Втілення всіх мрій.

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Нехай Свята Катерина завжди оберігає вас від бід і негараздів, дарує вам удачу і благополуччя. Зі святом!

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З Днем Святої Катерини! Бажаю, щоб у вашому житті завжди було місце для любові, щастя та натхнення. Нехай Свята Катерина допомагає вам у всіх ваших починаннях і дарує вам міцне здоров'я та довголіття.

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Зі святом! Нехай у вашому домі завжди панують мир і злагода, а ваше серце наповнене добротою та милосердям.

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З Днем Святої Катерини! Бажаю вам знайти свою справжню любов і щастя у сімейному житті.

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Вітання з днем ангела Катерини! Бажаю вам успіхів у кар'єрі та реалізації всіх ваших мрій.

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З Днем Святої Катерини! Бажаю вам міцного здоров'я та довголіття, щоб ви могли довго насолоджуватися життям.

Красиві картинки до Дня Катерини

День святої Катерини: кращі побажання українською та вітальні картинки
День святої Катерини: кращі побажання українською та вітальні картинки
День святої Катерини: кращі побажання українською та вітальні картинки
День святої Катерини: кращі побажання українською та вітальні картинки
День святої Катерини: кращі побажання українською та вітальні картинки
День святої Катерини: кращі побажання українською та вітальні картинки
День святої Катерини: кращі побажання українською та вітальні картинки
День святої Катерини: кращі побажання українською та вітальні картинки
День святої Катерини: кращі побажання українською та вітальні картинки

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