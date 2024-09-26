Дієве рішення для родючого ґрунту: спеціалісти радять це добриво замість гною

Щоб у майбутньому отримати багатий урожай овочів, слід подбати про зменшення кислотності ґрунту. Цю процедуру зазвичай виконують восени.

Найлегший спосіб досягти цього – застосувати вапно. Воно містить кальцій, який не тільки покращує поживні властивості ґрунту, але й сприяє збільшенню врожаю. Про це пише ТСН.

Зазвичай восени ґрунт стає більш кислим через розкладання опалого листя та залишків трав. Підвищена кислотність знижує проникність землі, що може призвести до затримки поживних речовин і вологи. Тому експерти рекомендують проводити розкислення ґрунту, щоб створити оптимальні умови для розвитку рослин.

Перед застосуванням вапна для розкислення ґрунту важливо спочатку визначити рівень його кислотності. Рекомендуємо використати спеціальні тест-набори, які доступні у садових магазинах.

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Чому рекомендується вносити вапно у ґрунт саме восени?

Це має свої плюси:

ґрунт добре зволожений, що сприяє швидшому та ефективнішому розчиненню вапна;

є час для хімічної реакції між вапном і частинками ґрунту, а також його вбирання до початку посівного періоду.

Оптимальним варіантом є застосування вапняного порошку або подрібненого вапна. Ці матеріали добре розчиняються у воді, що дозволяє рівномірно вносити їх у ґрунт.

Як правильно вносити вапно в ґрунт восени:

Спочатку визначте рівень кислотності ґрунту. Придбайте вапно – для обробки кожних 3 кв. м землі знадобиться приблизно 225-450 г, залежно від кислотності. Покрийте грядку тонким шаром соломи або листя для збереження вологи. Розчиніть вапно у воді, дотримуючись рекомендацій. На одне відро води використовують близько 110-225 г вапна. Рівномірно розподіліть отриманий розчин по поверхні грядки. За потреби повторіть процедуру через кілька тижнів для досягнення бажаного рівня pH ґрунту.

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Після розкислення ґрунту необхідно ретельно поливати ділянку, щоб уникнути висихання вапна. Це дозволяє речовині краще проникати в землю.

Чому восени варто розкислювати землю вапном? Ця процедура покращує структуру ґрунту, підвищує його родючість, зберігає важливі для рослин елементи та допомагає культурам краще протистояти захворюванням.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про зерна, які можуть допомогти втричі збільшити родючість ґрунту.

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