Щоб залучити удачу та достаток в новому році: Які страви обов'язково мають бути на новорічному столі

Новий рік – це час нових починань і сподівань. Багато людей вірять, що певні страви на новорічному столі можуть допомогти залучити удачу і щастя в прийдешньому році.

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Сподіваємося, що ці поради допоможуть вам приготувати смачний і символічний новорічний стіл, який принесе вам удачу і щастя в прийдешньому році.

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Риба – це символ достатку і багатства. Тому на новорічний стіл часто подають рибу, наприклад, осетрину, лосось, форель або щуку.

– це символ достатку і багатства. Тому на новорічний стіл часто подають рибу, наприклад, осетрину, лосось, форель або щуку. Горох або сочевиця – Бобові вважаються символом родючості і благополуччя. Вони також символізують гроші, оскільки їхні боби схожі на монети.

Солодощі , такі як печиво, цукерки, торти та тістечка, вважаються символом радості і щастя. Тому вони обов'язково повинні бути присутні на новорічному столі.

, такі як печиво, цукерки, торти та тістечка, вважаються символом радості і щастя. Тому вони обов'язково повинні бути присутні на новорічному столі. Яйця вважаються символом родючості та відродження. Вони також символізують багатство і достаток.

вважаються символом родючості та відродження. Вони також символізують багатство і достаток. Свинина вважається символом багатства і достатку.

вважається символом багатства і достатку. Зелень символізує зростання і новий початок.

символізує зростання і новий початок. Насіння граната символізує родючість, достаток і процвітання. Кажуть, що вживання граната напередодні Нового року або в день Нового року принесе вам удачу і багатство в прийдешньому році.

символізує родючість, достаток і процвітання. Кажуть, що вживання граната напередодні Нового року або в день Нового року принесе вам удачу і багатство в прийдешньому році. Мандарини та інші цитрусові мають яскраво-помаранчевий колір, що нагадує сонце. Вважається, що вживання мандаринів та апельсинів напередодні або в день Нового року принесе вам удачу та енергію в новому році.

Деякі додаткові поради

Для того, щоб страви на новорічному столі принесли удачу, важливо приготувати їх з любов'ю і хорошими думками.

Не варто переїдати на новорічному столі, оскільки це може призвести до протилежного результату.

Після свята не забудьте прибрати зі столу всі залишки їжі і посуд, щоб не забруднювати простір негативною енергією.

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