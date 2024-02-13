Що зробити перед приготуванням дешевої риби, щоб зробити її ароматною та соковитою

Навіть найсухіша риба після цього трюку стає соковитою, ароматною та смачною. Цей трюк можна використовувати для будь-якої риби: морської, річкової, свіжої або замороженої. Для більш насиченого аромату можна додати до розчину спеції, лавровий лист, цибулю або часник.

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Що вам знадобиться:

Риба (будь-яка, заморожена або свіжа)

Сіль

Цукор

Вода

Що робити:

Розморозьте рибу трохи.

Випатрайте рибу, видаліть хвіст, плавці, голову та чорну плівку (у морської риби).

Приготуйте розчин: на 1 літр води додайте 1 столову ложку солі та 1 столову ложку цукру.

Нагрійте воду до 40-45°C, щоб сіль і цукор розчинилися.

Занурте рибу в розчин і залиште на 1 годину.

Вийміть рибу з розчину, просушіть паперовими рушниками.

Готуйте рибу будь-яким способом: смажте, тушкуйте, запікайте.

Що дає цей трюк:

Завдяки солі та цукру відбувається дифузія та денатурація білків.

Клітини риби вбирають рідину, стають щільними, риба не втрачає соковитість.

Зникає неприємний запах та присмак.

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