Що можна садити в березні у відкритий ґрунт: список від професійних городників

Весна вже у розпалі, тож для дачників це означає початок нового року садівництва. З приходом березня час відкрити сезон посадки насіння на розсаду, щоб готуватися до майбутнього врожаю.

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Заради успішного садового сезону, досвідчені дачники рекомендують низку насіннєвих рослин, а також надають цінні поради, що й коли садити у відкритий ґрунт.

Зазвичай висаджувати квіти просто неба починають в середині квітня, а терміни закінчуються в перші числа травня. Якщо висаджувати в теплицю, то терміни залежать від прогнозу погоди, але краще дочекатися середини березня або початку квітня і потім висаджувати тільки насіння квітів. Що стосується розсади овочів та зелені, то у відкритий ґрунт їх висаджують, коли температура повітря досягне 15-17 градусів тепла.

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Рослини для посадки у березні:

Овочі (насіння у розсаду):

Помідори, перець, баклажани, капуста, селера, цибуля, морква, буряк, огірки, петрушка, кріп, салат, шпинат.

Квіти:

Айстра, чорнобривці, волошка, жоржина, левовий зів, петунія, ехінацея.

Поради від досвідчених дачників:

Підготуйте ґрунт: Ретельно продезінфікуйте ґрунт перед посівом насіння, щоб уникнути зараження.

Використовуйте якісне насіння: Вибирайте тільки високоякісне насіння від надійних постачальників.

Дотримуйтесь календаря посіву: Слідкуйте за календарем посіву та висадки, щоб оптимально використовувати час.

Створіть комфортні умови для розсади: Забезпечте розсаді достатнє освітлення, тепло та вологість.

Регулярно доглядайте за розсадою: Поливайте та підгодовуйте рослини, а також забезпечте їм достатню вентиляцію.

Садівники радять використовувати спеціальні ґрунти для розсади. Додайте в ґрунт перліт або вермікуліт для поліпшення дренажу. Використовуйте фітолампу для додаткового освітлення.

Проводьте пікірування розсади за необхідності. Обертайте розсаду до світла з різних сторін.

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