Чим підживити грядки з морквою, щоб отримати багатий врожай
Хочете виростити солодку та хрустку моркву? Потрібно правильно підготувати грядку. Дотримуйтесь цих порад, і ваша морква буде соковитою, смачною та корисною.
Не забудьте про сівозміну. Не садіть моркву на одному місці два роки поспіль. Ретельно очистіть грядку від бур'янів – вони забирають поживні речовини та воду. Розпушуйте ґрунт після поливу – це покращить доступ повітря до коренів. Порадими поділились на сайті prostoway.com.
Читайте й про таке: Фахівці назвали сім продуктів які не треба зберігати у холодильнику
Що радять досвідчені городники?
- Внести органічні добрива: перегній або компост. Це покращить структуру ґрунту та забезпечить моркву поживними речовинами.
- Додати калійні та фосфорні добрива: вони стимулюватимуть ріст коренеплодів.
- Уникати надмірного внесення азоту: інакше буде багато бадилля, а моркви - мало.
- Внести деревну золу: вона багата на калій та мікроелементи, що допоможе моркві краще формуватися.
- Використовувати настій кропиви або бур'янів: це підвищить імунітет рослин та захистить їх від шкідників.
- Обробити насіння перед посадкою: відваром із цибулинних лушпинь або часниковою водою. Це допоможе запобігти грибковим захворюванням.
Бабусині секрети:
- Додайте в грядку трохи піску, щоб морква була солодшою.
- Посійте моркву після редиски, цибулі або огірків - це кращі попередники.
- Не садіть моркву після петрушки, селери або кріпу - вони не дружать.
- Регулярно поливайте моркву, але не перезволожуйте ґрунт.
- Проріджуйте сходи, щоб морква не росла дрібною.
Пропонуємо дізнатися про простий спосіб зберегти продукти свіжими у холодильнику надовше.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!