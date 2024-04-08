Чим підживити грядки з морквою, щоб отримати багатий врожай

Хочете виростити солодку та хрустку моркву? Потрібно правильно підготувати грядку. Дотримуйтесь цих порад, і ваша морква буде соковитою, смачною та корисною.

Не забудьте про сівозміну. Не садіть моркву на одному місці два роки поспіль. Ретельно очистіть грядку від бур'янів – вони забирають поживні речовини та воду. Розпушуйте ґрунт після поливу – це покращить доступ повітря до коренів. Порадими поділились на сайті prostoway.com.

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Що радять досвідчені городники?

Внести органічні добрива: перегній або компост. Це покращить структуру ґрунту та забезпечить моркву поживними речовинами.

Додати калійні та фосфорні добрива: вони стимулюватимуть ріст коренеплодів.

вони стимулюватимуть ріст коренеплодів. Уникати надмірного внесення азоту: інакше буде багато бадилля, а моркви - мало.

інакше буде багато бадилля, а моркви - мало. Внести деревну золу: вона багата на калій та мікроелементи, що допоможе моркві краще формуватися.

вона багата на калій та мікроелементи, що допоможе моркві краще формуватися. Використовувати настій кропиви або бур'янів: це підвищить імунітет рослин та захистить їх від шкідників.

це підвищить імунітет рослин та захистить їх від шкідників. Обробити насіння перед посадкою: відваром із цибулинних лушпинь або часниковою водою. Це допоможе запобігти грибковим захворюванням.

Бабусині секрети:

Додайте в грядку трохи піску, щоб морква була солодшою.

Посійте моркву після редиски, цибулі або огірків - це кращі попередники.

Не садіть моркву після петрушки, селери або кріпу - вони не дружать.

Регулярно поливайте моркву, але не перезволожуйте ґрунт.

Проріджуйте сходи, щоб морква не росла дрібною.

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