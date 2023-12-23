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Що робити, якщо пряники стали твердими: корисний лайфхак

Ігор Романько

Що робити, щоб тверді пряники знову стали м'якими та ароматними

Імбирне печиво – це традиційна різдвяна випічка, яка добре зберігається і дуже повільно сохне. Однак, іноді пряники виходять твердими.

Не варто викидати черстві смаколики, адже існує кілька способів розм'якшити тверді імбирні пряники, пише сайт Odzywianie.wprost.pl.

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  • Поставте пряники в розігріту духовку на 5-10 хвилин. Перед цим збризніть їх водою.
  • Покладіть пряники в мікрохвильову піч на 30 секунд. Перед цим теж збризніть їх водою.
  • Зберігайте пряники у вологому місці. Покладіть їх у миску і накрийте тканиною.

Рецепт імбирних пряників

Інгредієнти:

  • Масло кімнатної температури - 125 г
  • Борошно - 450-500 г
  • Рідкий мед - 165 г
  • Куряче яйце - 1 шт.
  • Цукор - 100 г
  • Мелений мускатний горіх - 1 ч. л
  • Кориця - 1 ч. л
  • Мелений імбир - 1 ч. л
  • Сода - 2 ч. л

Приготування:

  1. У каструлю всипте цукор, мед і сухі спеції. На маленькому вогні доведіть масу до кипіння, постійно помішуючи її. Після цього зніміть масу з вогню, додайте соду і інтенсивно перемішайте.
  2. Далі додайте масло, перемішайте і залиште охолонути. Через деякий час додайте в каструлю яйце - суміш має вийти однорідною.
  3. До медової маси порціями додавайте борошно та замісіть тісто. Готове тісто замотайте в плівку і покладіть у холодильник на п'ять годин.
  4. Розділіть тісто на невеликі частини, розкачати їх і зробіть печиво довільної форми.
  5. Застеліть деко пергаментом і викладіть тісто. Відправте печиво в розігріту духову піч до 180 °C на 12 хвилин.

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