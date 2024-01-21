Чотирибальна магнітна буря вдарила по Землі: скільки триватиме небезпечний період

У неділю, 21 січня, на Землі розпочалася магнітна буря помаранчевого рівня небезпеки. Її потужність сягла К-індексу 4.

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За даними сервісу Meteoagent, вже 22 січня сила геомагнітних штормів сягне червоного рівня небезпечності. Магнітна буря силою у 5 балів розтягнеться на дві доби. Потім до кінця місяця очікується спокійний період – сильних магнітних бур експерти не прогнозують.

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Як вберегтися від впливу геомагнітних штормів

Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:

Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю. Постарайтеся відмовитися від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Надавайте перевагу сезонним овочам, фруктам та зелені, менше – смаженої, гострої та жирної їжі.

Обирайте прогулянки на свіжому повітрі, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату, а перед сном приймайте контрастний душ.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Нагадаємо, що магнітними (геомагнітними) бурями називають короткочасні збурення магнітного поля та атмосфери Землі. Вони спричинені спалахами радіації та заряджених частинок, які випромінює Сонце.

Коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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