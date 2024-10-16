Чемні та розумні: топ-5 порід собак, які краще заводити новачкам (фото)

Рішення завести собаку – це відповідальний крок, який вимагає ретельного обмірковування. Якщо ви новачок у світі собаківництва, важливо обрати породу, яка не лише відповідатиме вашому способу життя, але й буде легкою у догляді та дресурі.

Є деякі породи, які чудово підходять початківцям. Про це пише РБК.

Які породи собак найкраще підійдуть для початківців?

Ми підготували для вас огляд кількох порід, які відрізняються дружелюбним характером, легкістю в дресурі та невибагливістю у догляді.

Бернський зенненхунд

Бернський зенненхунд. Джерело: Вікіпедія

Це великі, але надзвичайно доброзичливі велетні з м'яким характером. Вони чудово ладнають з дітьми та іншими домашніми тваринами. Бернці не вимагають складного догляду, але потребують регулярних прогулянок.

Бішон фрізе

Бішон фрізе. Джерело: Вікіпедія

Ці маленькі пухнасті грудочки енергії ідеально підходять для квартирного утримання. Вони розумні, легко навчаються і завжди готові до гри. Головний недолік – вибаглива шерсть, яка потребує регулярного професійного догляду.

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Боксер

Енергійні та віддані, боксери стануть відмінними компаньйонами для активних людей. Вони легко піддаються дресурі, але потребують достатньої фізичної активності.

Боксер. Джерело: Вікіпедія

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Ці маленькі аристократи відрізняються спокійним характером і легко пристосовуються до будь-яких умов життя. Вони ідеальні для сімей з дітьми та людей похилого віку.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль. Джерело: Вікіпедія

Чому саме ці породи?

Всі перелічені породи відомі своєю доброзичливістю до людей і інших тварин. Вони швидко навчаються новим командам і з радістю виконують вказівки господаря. Більшість з них не потребують складного догляду за шерстю і не мають особливих вимог до харчування.Ці собаки легко пристосовуються до різних умов життя, будь то квартира або приватний будинок.

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