Чим замінити м'ясо в котлетах, щоб було не менш смачно та ситно: рецепт для посту

Шукаєте цікаву альтернативу м'ясним котлетам? Тоді спробуйте приготувати цю страву з капусти. Капустяні котлети – це не лише смачно, але й корисно. Адже капуста багата на вітаміни та мікроелементи, необхідні для нашого організму.

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Цей рецепт пісний, тому він чудово підійде для тих, хто дотримується посту або просто хоче зробити свою вечерю легшою. Рецептом поділились на сайті РБК.

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Інгредієнти:

Капуста – 700 г

Картопля – 2 шт.

Морква – 1 шт.

Цибуля – 2 шт.

Манка – 3-4 ст. л.

Олія – для смаження

Мускатний горіх – 1/4 ч. л.

Прованські трави – 0,5 ч.л.

Сушений часник – 1 ч.л.

Сіль – до смаку

Перець – до смаку

Приготування:

Нашинкуйте капусту, перекладіть у каструлю, залийте водою, посоліть і поставте на вогонь. Варіть капусту до розм'якшення (10-15 хвилин). Подрібніть цибулю та натріть моркву. Обсмажте овочі на олії до золотистого кольору. Відварену капусту відкиньте на друшляк, дайте охолонути і перекладіть у миску. Додайте до капусти засмажку, натерту картоплю та манку. Ретельно перемішайте фарш, посоліть і залиште на 15 хвилин. Змочіть руки водою та сформуйте котлети. Обсмажте котлети на олії з обох боків до рум'яного кольору. Викладіть готові котлети на паперовий рушник, щоб забрати зайве масло.

Подавайте капустяні котлети до столу в гарячому або охолодженому вигляді.

Смачного!

Порада:

До фаршу можна додати подрібнену зелень, гриби або інші овочі.

Котлети можна запекти в духовці при 180°C протягом 20-25 хвилин.

До котлет можна подати сметанний або томатний соус.

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