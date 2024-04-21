Чим підживити редиску при посадці у відкритий грунт, щоб виросла величезна

Мрієте про хрусткий, соковитий редис просто з грядки? Ця культура невибаглива і навіть початківець-городник зможе виростити її.

Ось кілька порад з сайту УНІАН, які допоможуть вам отримати багатий урожай. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете виростити чудовий редис, який порадує вас своїм смаком та користю.

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1. Коли сіяти?

Редис можна сіяти з квітня по вересень , залежно від сорту.

, залежно від сорту. Ранні сорти дозрівають вже через 20-25 днів після сходів, але пізніші сорти смачніші та корисніші.

2. Підготовка ґрунту:

Перекопайте грядку на глибину 20 см.

Додайте перегній (0,5 відра на 1 кв. м) - але не гній!

(0,5 відра на 1 кв. м) - але не гній! Якщо ґрунт кислий, додайте доломітове борошно (0,5 л на 1 кв. м), а якщо глинистий - пісок (1 відро на 1 кв. м).

3. Посів:

Створіть борозенки глибиною 2-3 см на відстані 10-15 см одна від одної.

Розкладіть насіння на відстані 5 см одне від одного.

Для кращої схожості можна проростити насіння у вологій серветці 2-3 дні.

насіння у вологій серветці 2-3 дні. Замульчуйте грядку соломою або іншою мульчею.

4. Догляд:

Регулярно поливайте редис, щоб ґрунт був помірно вологим.

редис, щоб ґрунт був помірно вологим. Підгодовуйте редис дріжджовим розчином (10 г свіжих або 5 г сухих дріжджів на 10 л води з 3 ст. л. цукру) - деякі городники вважають це марним, але шкоди точно не буде.

редис (10 г свіжих або 5 г сухих дріжджів на 10 л води з 3 ст. л. цукру) - деякі городники вважають це марним, але шкоди точно не буде. Захищайте редис від шкідників та хвороб.

5. Збір врожаю:

Збирайте редис, коли коренеплоди досягнуть 2-3 см у діаметрі.

Не перетримуйте редис на грядці, інакше він стане жорстким.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно саджати та вирощувати редис.

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