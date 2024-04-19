Бюджетні, але якісні: топ-5 недорогих машин
Купівля нового автомобіля з салону - це значні витрати, тому багато водіїв в Україні обирають вживані авто. Це економить кошти, а також дає можливість придбати модель з кращою комплектацією, ніж нова в аналогічному ціновому діапазоні.
У цьому рейтингу ми пропонуємо вашій увазі ТОП-5 бюджетних авто з низькою витратою палива, які відрізняються надійністю, практичністю та доступністю. Про це пише plc.ua.
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Dacia Sandero (друге покоління)
- Переваги: Низька ціна, просторий салон, високий кліренс, невибагливість в експлуатації, доступні запчастини.
- Витрата палива:
- Місто: 6,4 л/100 км
- Траса: 4,6 л/100 км
- Змішаний цикл: 5,3 л/100 км
Hyundai i10 (четверте покоління)
- Переваги: Багата комплектація вже в базовій версії, сучасний дизайн, маневреність, доступні запчастини.
- Витрата палива:
- Місто: 5,7 л/100 км
- Траса: 4,3 л/100 км
- Змішаний цикл: 4,9 л/100 км
Kia Picanto (третє покоління)
- Переваги: Компактний розмір, маневреність, доступна ціна, надійна ходова.
- Витрата палива:
- Місто: 5,9 л/100 км
- Траса: 4,5 л/100 км
- Змішаний цикл: 5,1 л/100 км
Suzuki Swift (четверте покоління)
- Переваги: Високий рівень безпеки (5 зірок Euro NCAP), збалансовані динамічні характеристики, економічність, ідеально підходить для міста.
- Витрата палива:
- Місто: 6,1 л/100 км
- Траса: 4,7 л/100 км
- Змішаний цикл: 5,3 л/100 км
Toyota Yaris (четверте покоління)
- Переваги: Вариативність комплектації, високий рівень безпеки, безвідмовна робота в будь-яких погодних умовах, маневреність.
- Витрата палива:
- Місто: 5,1 л/100 км
- Траса: 4,2 л/100 км
- Змішаний цикл: 4,6 л/100 км
Volkswagen Polo (шосте покоління)
- Переваги: Комфортний салон, просторий багажник, надійний двигун, високий рівень безпеки.
- Витрата палива:
- Місто: 5,8 л/100 км
- Траса: 4,3 л/100 км
- Змішаний цикл: 5 л/100 км
Skoda Fabia (четверте покоління)
- Переваги: Просторий салон, практичний дизайн, висока якість збірки, доступні запчастини.
- Витрата палива:
- Місто: 5,9 л/100 км
- Траса: 4,3 л/100 км
- Змішаний цикл: 5 л/100 км
Нагадаємо, ми вже писали про найпопулярніші моделі нових авто в Україні.
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