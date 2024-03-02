Швидка вечеря за 5 хвилин: як приготувати ідеальну картоплю в у кожушках

Шанувальники смачної та простої кухні завжди шукають способи приготування страв, які б зберігали смак і корисні властивості продуктів. Сьогодні ми поділимося з вами найефективнішим та найшвидшим способом приготування картоплі в кожушках – за допомогою мікрохвильової печі.

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Якщо ви звикли витрачати 30-40 хвилин на запікання картоплі в духовці, то цей метод змінить ваш погляд на приготування цього овоча. Отже, розгляньмо кроки, які допоможуть вам приготувати ідеальну картоплю в мундирі всього за 5 хвилин у мікрохвильовій печі.

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Підготовка картоплі

Для початку оберіть картоплю з жовтою серединкою, оскільки вона краще розварюється та швидше готується. Картопля білих сортів не підійде для цього швидкого методу готування.

Добре вимийте кожну картоплю під струменем проточної води за допомогою щітки або губки, щоб видалити будь-які залишки землі.

Приготування

Покрийте кожну бульбу паперовими серветками або рушниками у 2 шари. Зверху змочіть картоплю водою, забезпечуючи достатнє зволоження з усіх боків. Розмістіть підготовлені картоплини на тарілці та встановіть мікрохвильову піч на найбільшу потужність. Встановіть таймер на 5 хвилин.

Після закінчення часу вийміть картоплю з мікрохвильової печі, обережно зніміть серветки, посоліть до свого смаку та подайте на стіл.

Цей швидкий та простий метод приготування картоплі в мундирі в мікрохвильовій печі дозволяє заощадити час і зберегти всі корисні властивості цього овоча.

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