Швидкий рецепт лінивого пирога з яблук, який чудово підійде до чаювання
Яблука – це фрукти, які у будь-яку пору року залишаються актуальними, як і випічка з них. Існує безліч способів приготування яблук: від запікання як окремої страви до створення апетитних десертів.
UAportal разом з "tastystories.feed" підготував для вас простий рецепт пирога з яблуками, який не вимагає багато часу та зусиль. Але задоволення від кінцевого результату вам гарантоване.
Як приготувати яблучний пиріг
Нам знадобиться:
- яблука – 3-4 шт.;
- яйця – 3 шт.;
- молоко – 150 мл;
- масло – 40 г;
- борошно – 100 г;
- цукор – 100 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- ванільна есенція – 4 крапельки;
- горіхи волоські – 50 г;
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Приготування:
- У глибокій мисці змішайте яйця, додайте цукор, молоко, розтоплене масло та ваніль, після чого ретельно збийте до однорідності за допомогою міксера.
- Всипте просіяне борошно з додаванням розпушувача до яєчної суміші та знову збийте до однорідної маси.
- Очистіть яблука від шкірки, вимийте та наріжте їх на тонкі скибочки.
- Змішайте підготовлені яблука з яєчно-молочною сумішшю.
- Перелийте отримане тісто у форму, застелену пергаментом, та розрівняйте поверхню лопаткою.
- Посипте верх пирога подрібненими підсмаженими волоськими горіхами.
- Поставте форму в духовку, розігріту до 180°C, та випікайте приблизно 45 хвилин до золотистої скоринки.
Смачного!
Нагадаємо, раніше ми ділились рецептом компоту з яблук, схожого до того, який готувала кожна бабуся.
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