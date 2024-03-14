Вирує чотирибальний геомагнітний шторм: як захиститися

У четвер, 14 березня, на Землі почалася магнітна буря. Її сила становить чотири бали, що відносить її до помаранчевого рівня небезпечності.

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За прогнозом сервісу Meteoagent, 15 та 16 березня потужність геомагнітного шторму спаде до 3 балів. І до кінця березня триватиме період затишшя. Варто зауважити, що графік магнітних бур ще може змінитися, адже на нього впливає поведінка Сонця.

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Як магнітні бурі впливають на людину?

Вплив магнітних бур на людину може варіюватися. Деякі люди не відчувають жодних симптомів, тоді як інші можуть відчувати:

Головний біль

Запаморочення

Нудоту

Втому

Зниження концентрації

Порушення сну

Загострення хронічних захворювань

Як захиститися від магнітних бур?

У дні магнітних бур уникайте надмірного фізичного та емоційного напруження. Висипайтеся. Пийте багато води. Вживайте їжу, багату на вітаміни та мінерали. Приймайте контрастний душ. Проводьте час на свіжому повітрі. За потреби, приймайте знеболюючі та заспокійливі препарати.

Важливо пам'ятати, що вплив магнітних бур на людину є індивідуальним. Якщо ви відчуваєте будь-які негативні симптоми, рекомендується звернутися до лікаря.

Раніше науковці передбачили, як помре Сонце та сказали, що це буде "епічно".

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