Вражатимуть пишнотою: як зробити добриво для троянд з картопляного лушпиння

Багато хто викидає картопляне лушпиння, не здогадуючись про його цінність для садівництва. Цей багатий на поживні речовини органічний матеріал може стати чудовим добривом для ваших кімнатних та садових рослин. Про це пише АгроМаркет.

Чим корисне лушпиння картоплі?

Містить крохмаль, органічні кислоти, жири, калій, вітамін С і солі.

Збагачує ґрунт, стимулюючи ріст і розвиток рослин.

Підвищує стійкість рослин до хвороб і шкідників.

Покращує структуру ґрунту, роблячи його більш пухким і проникним.

Як використовувати лушпиння для кімнатних рослин?

Відвар: Залийте 100-200 г лушпиння 1 л окропу, прокип'ятіть 15 хвилин, процідіть. Поливайте кімнатні квіти 1-2 рази на місяць.

Залийте 100-200 г лушпиння 1 л окропу, прокип'ятіть 15 хвилин, процідіть. Поливайте кімнатні квіти 1-2 рази на місяць. Порошок: Подрібніть лушпиння в блендері або кавомолці. Додайте в ґрунт при пересадці або розпушуванні.

Як використовувати лушпиння для садових рослин?

Компостування: Додайте лушпиння в компостну купу разом з іншими органічними матеріалами.

Додайте лушпиння в компостну купу разом з іншими органічними матеріалами. Мульчування: Розсипте лушпиння навколо стовбурів дерев і кущів, а також на грядках.

Розсипте лушпиння навколо стовбурів дерев і кущів, а також на грядках. Підживлення: Закопайте лушпиння в ґрунт при посадці або під час вегетації.

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Особливо сприятливо на картопляне лушпиння реагують:

Кімнатні квіти: троянди, фіалки, бегонії, герань.

троянди, фіалки, бегонії, герань. Ягідні кущі: смородина, аґрус, малина.

смородина, аґрус, малина. Плодові дерева: яблуня, груша, слива.

яблуня, груша, слива. Овочі: томати, огірки, кабачки, перці.

Важливо:

Не використовуйте лушпиння від картоплі, ураженої грибковими захворюваннями.

Перед використанням лушпиння ретельно промийте його водою.

Не вносите лушпиння в ґрунт у свіжому вигляді, дайте йому перепрети.

Завдяки використанню картопляного лушпиння ви зможете:

Збагатити ґрунт поживними речовинами.

Підвищити врожайність ваших рослин.

Зробити ваші квіти більш пишними і красивими.

Заощадити на покупних добривах.

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