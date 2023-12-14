Буде як в ресторані: як правильно запанірувати рибу, щоб не розвалювалась

Риба – це смачна та корисна страва, яку можна приготувати різними способами. Одним із найпопулярніших є смаження. Однак нерідко трапляється, що під час смаження риба розвалюється або пригоряє. Щоб уникнути цих неприємностей, необхідно дотримуватися кількох простих правил.

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Про це пише Shuba.

Правильно розморозьте рибу

Перш ніж смажити рибу, її необхідно повністю розморозити. Якщо ви будете смажити заморожену рибу, вона може розвалитися або пригоріти. Щоб уникнути цього, розморожувати рибу краще в холодильнику протягом ночі або при кімнатній температурі протягом кількох годин.

Обсушіть рибу

Після розморожування рибу необхідно обсушити паперовим рушником. Це допоможе видалити зайву вологу, яка може призвести до розвалювання риби під час смаження.

Запаніруйте рибу правильно

Щоб риба не пригоріла, її необхідно запанірувати. Для цього можна використовувати яйце, борошно та панірувальні сухарі. Однак є кілька нюансів, які допоможуть зробити панірування більш якісним і запобігти пригорянню риби.

Спочатку обваляйте шматок риби у збитому яйці, а потім у борошні. Після цього рибу можна обваляти в панірувальних сухарях або в будь-яких інших паніровках, які вам подобаються.

Щоб панірування краще трималося, можна додати до борошна 1 чайну ложку картопляного крохмалю. Також можна використовувати збиті білки замість цілого яйця.

Смажте рибу відразу після панірування

Після того, як ви запанірували рибу, не залишайте її надовго в такому стані. Смажте її одразу ж, акуратно викладаючи в гарячу олію спочатку шкірою вниз.

Якщо залишити рибу в паніровці, вона вбере вологу з риби, не буде хрусткою і може відвалитися в процесі смаження.

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Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам приготувати смажену рибу:

Використовуйте олію з високим вмістом олеїнової кислоти, наприклад, соняшникову або оливкову. Ця олія не буде швидко горіти і допоможе зберегти соковитість риби.

Не пережарюйте рибу. Смажте її на середньому вогні протягом 3-5 хвилин з кожного боку, або поки вона не стане золотисто-коричневою.

Перед подачею дайте рибі відпочити протягом 5-10 хвилин. Це дозволить сокам рівномірно розподілитися по всій рибі.

Альтернативи панірувальним сухарям

Для панірування риби можна використовувати не тільки панірувальні сухарі, але й інші продукти. Наприклад, можна використовувати:

Подрібнені горіхи

Насіння льону

Мелені вівсяні пластівці

Кунжут

Кукурудзяні пластівці

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