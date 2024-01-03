Буде як нове: як почистити срібло за пару хвилин

Прикраси з срібла - це завжди стильно та вишукано. Однак, як і всі інші метали, срібло з часом темніє. На щастя, існує безліч способів очистити срібло в домашніх умовах, не вдаючись до використання агресивних хімічних речовин.

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Про це пише glavred.

Один з найпростіших і найефективніших способів очистити срібло - це використовувати харчову соду і фольгу.

Інструкція:

Візьміть невеликий контейнер і викладіть в нього фольгу блискучим боком догори. Покладіть на фольгу прикраси з срібла. Посипте прикраси харчовою содою. Залийте все гарячою водою. Залиште прикраси в розчині на 5-10 хвилин. Промийте прикраси водою і висушіть м'якою тканиною.

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Принцип дії:

Срібло темніє внаслідок хімічної реакції з сульфідами, які містяться в повітрі. При взаємодії з харчовою содою сульфіди переносяться на фольгу, а срібло повертає свій первісний блиск.

Додаткові поради:

Для очищення срібла можна використовувати також зубну пасту або розчин лимонної кислоти.

Щоб запобігти потемніння срібла, зберігайте його в герметичній ємності.

Якщо прикраси з срібла мають інкрустацію з інших дорогоцінних металів, перед очищенням перевірте, чи можна використовувати обраний вами метод.

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