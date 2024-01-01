Прибиральниця назвала найкращий спосіб очищення лійки в душі від вапняного нальоту

Вапняний наліт є поширеною проблемою у ванній кімнаті, він накопичується навколо кранів і душової лійки. Однак є спосіб, який дозволить швидко позбутися цієї проблеми.

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Сара Демпсі, експертка із прибирання рекомендує використовувати білий оцет. Рідина легко розчиняє наліт, повідомляє Express.co.uk.

Зніміть душову лійку з прикріпленого шланга та відкладіть маленьку гумову шайбу збоку, щоб не втратити її. Покладіть насадку у відро або великий пластиковий контейнер і полийте її білим оцтом.

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Залиште її вимочуватися приблизно на 30 хвилин, чи довше. Якщо душова лійка зроблена з латуні, не залишайте її в розчині оцту довше ніж на 30 хвилин, щоб уникнути пошкодження.

Після цього добре промийте водою, почистивши зубною щіткою, щоб видалити наліт. Протріть душову лійку чистою сухою тканиною з мікроволокна.

Знову приєднайте шланг до душової лійки, а потім увімкніть душ. Це змиє залишки вапняного нальоту, а душова лійка буде блискуче чистотою.

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