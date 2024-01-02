Як почистити каструлю з нержавіючої сталі: 4 найдієвіших способів

Однією з кухонних речей, від чищення якої у нас найбільше паморочиться голова, є посуд з нержавіючої сталі. Адже при його очищенні необхідно бути обережними, щоб не втратити антипригарні властивості і не пошкодити його.

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Видання Sante Plus запропонувало спробувати кілька бабусиних порад для ретельного очищення сковорідок та каструль. Вам будуть потрібні інгредієнти, які вже є на вашій кухні.

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Закип'ятити воду та мило

Наповніть каструлю або сотейник водою так, щоб вона покрила всю поверхню і додайте краплю рідини для миття посуду. Потім поставте каструлю на середній вогонь і дайте закипіти воді приблизно 10-15 хвилин. Як тільки вода закипить, зніміть каструлю з вогню і дайте охолонути протягом декількох хвилин. Жир, який був у посуді, можна буде легко видалити за допомогою губки або щітки.

Харчова сода та білий оцет

Ці два компоненти часто використовуються в домашньому догляді, і їх репутація добре відома. Просто переверніть каструлю і посипте її зовні харчовою содою. Потім налийте білий оцет, яким ви розподілите поверхню, та зачекайте кілька хвилин, перш ніж потерти її губкою. Нарешті ви можете висушити сухою тканиною.

Коли внутрішня частина сковороди просочиться жиром, помістіть на дно пасту з харчової соди, води та солі. Залишіть приблизно на 30 хвилин, потім налийте трохи білого оцту в суміш соди, а потім очистіть губкою.

Картопля та велика сіль

Справді, ця досить цікава, проте ефективна порада дозволяє очистити сковороду, що пригоріла. Просто посипте сковороду сіллю та натріть нею половину картоплі. Перед цим не забудьте промити його гарячою водою, щоб видалити залишки та жирні відкладення.

Кетчуп

Ймовірно, це ніколи не спадало вам на думку, але знайте, що кислотність томату, яка є у кетчупі, допомагає позбутися бруду та жиру, присутніх на сковороді. Просто покрийте дно каструлі кетчупом або томатним соусом та залиште приблизно на годину. Потім промийте теплою водою з милом та все!

Нагадаємо, раніше ми писали як легко очистити жир з кришки від сковороди, а також як швидко відмити плиту без зайвих зусиль.

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