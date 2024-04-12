ukr
русский
Наука

Величезну кількість візантійських срібних монет найшли в Англії: мають тисячолітню історію (фото)

Билім Олена

Величезну кількість візантійських срібних монет найшли в Англії: мають тисячолітню історію (фото)

В Англії археологи знайшли сім тисяч різних срібних монет, як датуються початком 7 та кінцем 8 століття нашої ери. Науковці протягом багатьох років вивчали джерело срібла, з якого англосаксонські англійці виготовляли таку велику кількість монет.

Нещодавно команда дослідників з Кембриджського, Оксфордського та Амстердамського університетів розгадала цю таємницю. Вивчивши склад 49 монет 7-го та 8-го століть, дослідники з'ясували, що срібло для них походило з двох джерел, пише cambridge.org.

Також читайте: Археологи виявили у Франції будівлю невідомого призначення періоду неоліту

З'ясувалося, що монети виготовляли зі срібла з Візантійської імперії. Цей висновок ґрунтується на хімічному та ізотопному аналізі, який показав, що срібло в англосаксонських монетах ідентичне візантійському сріблу третього та сьомого століть.

Величезну кількість візантійських срібних монет найшли в Англії: мають тисячолітню історію (фото)
Величезну кількість візантійських срібних монет найшли в Англії: мають тисячолітню історію (фото)
Величезну кількість візантійських срібних монет найшли в Англії: мають тисячолітню історію (фото)
Величезну кількість візантійських срібних монет найшли в Англії: мають тисячолітню історію (фото)

Це свідчить про те, що протягом 90 років англосаксонська Англія використовувала візантійське срібло для карбування монет.

Після 750 року джерелом срібла стало місцеве родовище в Меллі. Дослідники вважають, що воно заповнило регіональні запаси після вичерпання візантійського срібла. 

Дослідження свідчить про те, що англосаксонська Англія була залучена до масштабної торгівлі з Візантійською імперією та іншими регіонами. Контроль над срібними ресурсами давав правителям значну політичну владу. 

Нагадаємо, у Туреччині знайшли 2100-річну плиту з настановами царя Антіоха I.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

ФотоГрошіНаукаВелика Британія