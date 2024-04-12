Величезну кількість візантійських срібних монет найшли в Англії: мають тисячолітню історію (фото)

В Англії археологи знайшли сім тисяч різних срібних монет, як датуються початком 7 та кінцем 8 століття нашої ери. Науковці протягом багатьох років вивчали джерело срібла, з якого англосаксонські англійці виготовляли таку велику кількість монет.

Нещодавно команда дослідників з Кембриджського, Оксфордського та Амстердамського університетів розгадала цю таємницю. Вивчивши склад 49 монет 7-го та 8-го століть, дослідники з'ясували, що срібло для них походило з двох джерел, пише cambridge.org.

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З'ясувалося, що монети виготовляли зі срібла з Візантійської імперії. Цей висновок ґрунтується на хімічному та ізотопному аналізі, який показав, що срібло в англосаксонських монетах ідентичне візантійському сріблу третього та сьомого століть.

Це свідчить про те, що протягом 90 років англосаксонська Англія використовувала візантійське срібло для карбування монет.

Після 750 року джерелом срібла стало місцеве родовище в Меллі. Дослідники вважають, що воно заповнило регіональні запаси після вичерпання візантійського срібла.

Дослідження свідчить про те, що англосаксонська Англія була залучена до масштабної торгівлі з Візантійською імперією та іншими регіонами. Контроль над срібними ресурсами давав правителям значну політичну владу.

Нагадаємо, у Туреччині знайшли 2100-річну плиту з настановами царя Антіоха I.

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