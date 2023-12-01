Безпечні та витривалі: топ-5 кімнатних рослин для дитячої

Квіти для дитячої кімнати мають бути стійкими, витримувати недостаток світла, мати сильну кореневу систему і бути безпечними.

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Ресурс Minty пропонує декілька варіантів рослин, які чудово підійдуть в дитячу.

Нефролепіс

Нефролепіс (бостонська папороть) є фантастичним варіантом для дитячої кімнати, оскільки він є невибагливим і може ідеально вписатися у простір своєю формою та розміром.

Хлорофітум

Хлорофітум також є чудовим вибором для дитячої кімнати, оскільки він чудово переносить слабке освітлення і швидко росте, маючи при цьому незвичайну звичку викидати "діток" або павукоподібні стебла, що створюють каскадну структуру.

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Сансев’єрія

Сансев'єрія є відмінним варіантом для старших дітей або в тому випадку, якщо ви впевнені, що ваша дитина не буде гризти чи рвати рослини. Ця рослина не тільки має архітектурну форму, але і очищує повітря.

Аспідістра

Аспідістра висока є ідеальним вибором для тих, хто шукає стійку і невимагливу рослину, яка додасть "джунглів" у будь-який простір. Також ці рослини безпечні для дітей і домашніх тварин.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не потребують великої кількості світла.

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