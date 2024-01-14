Автомобіль не заводиться на морозі: спробуйте лайфхак з фарами
У морози може статися неприємність для водіїв – автомобіль не хоче заводитися. Це може бути викликано кількома причинами.
Найпоширенішою причиною є те, що двигун замерз. Коли температура повітря опускається нижче 0 градусів за Цельсієм, масло у двигуні стає густішим і гірше прокачується. Це може призвести до того, що двигун не зможе прокрутитися.
Інші можливі причини того, що автомобіль не заводиться після морозної ночі, включають проблеми з акумулятором, з паливом чи проблеми з іскрою, пише видання RAC Drive.
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Фахівці радять: щоб реанімувати автомобіль, який не заводиться після морозної ночі, спробуйте спочатку перевірити акумулятор. Якщо він розряджений, ви можете спробувати зарядити. Потім перевірте паливний бак. Переконайтеся, що в баку є достатньо палива, і що паливо не замерзло.
Перевірте свічки запалювання. Якщо свічки запалювання забруднені або пошкоджені, вони можуть не давати іскру, необхідну для запуску двигуна.
Як завести машину, якщо вона довго стояла на морозі
- Переконайтеся, що радіо, фари, обігрівач тощо вимкнено, щоб вони не споживали енергію від акумулятора та двигуна. Тепер вставте ключ у замок запалювання і поверніть його з положення "вимкнено" в положення "старт" приблизно десять разів. Ви "перемикаєте ключ", що може допомогти прогріти акумулятор і стартер. Якщо ця тактика не спрацювала з першого разу, зачекайте хвилину та повторіть спробу.
- Вашому акумулятору може знадобитися трохи "швидкого старту". Використайте з’єднувальні кабелі, щоб запустити двигун від АКБ іншого автомобіля.
- Підмерзлий акумулятор можна віднести додому або в гараж відігріватися. Також можна відігріти акумулятор феном. Можна спробувати відігріти АКБ, не виймаючи з-під капота.
- Потрібно в автомобілі увімкнути на 30-40 секунд ближнє або дальнє світло фар, потім вимкнути їх та спробувати завести двигун. Така маніпуляція запустить хімічні реакції в акумуляторі та підготує йог до успішного запуску двигуна.
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