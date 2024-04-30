Астрологи застерігають: в які дні травня 2024 року краще не фарбувати волосся

Для того, щоб ваша зачіска була джерелом гордості та самовпевненості, експерти з астрології радять звертати увагу на місячний календар при плануванні фарбування волосся чи інших процедур. Вплив різних фаз Місяця не слід недооцінювати, адже вони можуть впливати на швидкість росту волосся, його структуру та загальний стан здоров’я.

Команда UAportal пропонує скористатися місячним календарем на травень 2024 року. Він стане в нагоді для планування візитів до перукарні та визначення оптимальних днів для догляду за вашим волоссям.

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Місячний гід з фарбування волосся у травні 2024: визначаємо оптимальні дати

Маючи бажання оновити відтінок ваших локонів, віддайте перевагу наступним дням травня для цієї процедури: 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 числа. Астрологи підкреслюють, що ці дні стануть ідеальним часом для зміни кольору.

Додатково, 12, 15, 16, 23 числа також вважаються підходящими для легких змін або підкреслення натурального кольору волосся.

Дні, коли фарбування волосся може не принести бажаного результату: 3, 6, 8, 28 травня. За рекомендаціями астрологів, ці дати можуть бути менш вдалими для відвідування салону краси з метою фарбування волосся. Вони вважаються найменш сприятливими у цьому місяці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як часто можна фарбувати волосся, щоб не нашкодити.

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