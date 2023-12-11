Як часто можна фарбувати волосся, щоб не нашкодити

Існує розповсюджена думка, що фарбування волосся може негативно впливати на їх стан. Фахівці підкреслюють, що використання низькоякісних барвників дійсно може погано впливати на якість волосся, і тому важливо ретельно обирати матеріали для фарбування, краще довіряючи це досвідченому стилісту.

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Про це пише Ukr.media.

Перукарі-колористи стверджують, що фарбувати коріння доцільно після того, як воно відросте на 1,5-2 сантиметри після попереднього фарбування. Це дозволяє пігменту лягати рівномірно, уникнути переходів кольору та досягти бажаного результату.

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Стилісти зауважують, що важливо враховувати склад використовуваної фарби та раніше проведені процедури. Наприклад, фарбувати сиве волосся можна вже через місяць після попереднього фарбування. Але якщо раніше використовувалися різні техніки, такі як балаяж або шатуш, краще зачекати від трьох до шести місяців перед наступним фарбуванням.

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