Археологи знайшли в Італії ідеально збережену гробницю 2500-річної давнини (фото)

Італійські археологи оголосили відкриття "ідеально збереженої" етруської гробниці, що датується V-IV століттями до н.е. Гробниця була виявлена ​​в некрополі Сан-Джуліано, розташованому приблизно в 30 кілометрах на північний захід від Риму.

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Некрополь Сан-Джуліано - це стародавнє кладовище, що містить сотні етруських гробниць, висічених у скелі. Нещодавнє відкриття сталося під час реставраційних робіт, що проводяться в рамках проєкту з відновлення деяких з найвидатніших гробниць на кладовищі, повідомляється на Фейсбук-сторінці Управління археології, образотворчого мистецтва та ландшафту Південної Етрурії.

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Нова гробниця, висічена в скелі, має три кімнати й збереглася в неймовірно хорошому стані. За словами дослідників, це відкриття проливає нове світло на різновиди етруських гробниць V-IV століть до н.е., що існували в некрополі.

Це не перше значне відкриття в Сан-Джуліано. Минулого року археологи розкопали тут "гробницю королеви" (Tomba della Regina) - монументальну гробницю 5 століття до н.е., що вражає своїми розмірами та оздобленням.

Відкриття етруських гробниць дає цінну інформацію про цю стародавню цивілізацію. Етруски, які жили на території сучасної Італії понад дві тисячі років тому, залишили після себе багату культуру.

Нагадаємо, у Німеччині виявили дерев‘яні оборонні рови епохи древнього Риму.

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