Активізувалася магнітна буря: які наслідки для здоров'я та як захиститися

Унаслідок підвищеної активності Сонця листопад видався серйозним випробуванням для метеозалежних людей через потужні магнітні бурі, що тривають вже упродовж тижня.

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Пік геомагнітних коливань вже пройдено, однак 13 листопада магнітні бурі все ще залишаться потужними. Центр Meteoagent прогнозує на сьогодні К-індекс активності на рівні 4 балів.

Під час магнітних бур порушується весь апарат кровообігу у людей з певними патологіями. Зокрема, у тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання, частішають напади стенокардії, можливі перебої в роботі серця та різкі стрибки артеріального тиску.

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У момент магнітних коливань організм зазвичай самостійно бореться із природним явищем, однак метеозалежні можуть відчувати головний біль, втомлюваність, апатію, нестачу сил, запаморочення.

Симптоми метеозалежності можуть бути суто індивідуальними. Вони залежать від наявності у людини хронічних захворювань, її віку, способу життя, емоційного стану та інших факторів. Найчастіше скаржаться на:

слабкість, швидку стомлюваність;

втрату апетиту;

біль у м'язах та суглобах, а також місцях, де були переломи;

запаморочення;

головний біль, мігрень;

підвищення та зниження артеріального тиску;

шум у вухах;

прискорене серцебиття;

задишку;

перепади настрою, тривожність, агресивність, депресію.

Не потрібно просто сидіти та чекати, поки коливання знайдуть на вас вплив. Аби вберегти та підготувати свій організм, варто дотримуватися всього декількох порад. Вони будуть корисні не тільки в період наближення та розпалу геомагнітної хвилі, а й у повсякденному житті.

По-перше, намагайтесь знизити рівень стресу. Менше реагуйте на подразники, сконцентруйтеся на позитивних думках та подіях.

По-друге, варто приділити час своєму фізичному стану. Робіть легку ранкову зарядку в ліжку, а протягом дні не забувайте періодично гуляти та робити легеньку розтяжку для м’язів. Більше дихайте свіжим повітрям.

Пам’ятайте про підтримання водного балансу. Поставте пляшку з водою поруч і пийте протягом дня, коли ваш організм відчує жагу. В зимовий час можете використовувати термокружку, аби вода довше зберігалася теплою і її було комфортно пити.

Додайте до раціону більше корисних овочів та зелені. Особливо в холодний період варто підтримувати свій організм в тонусі.

Намагайтесь не вживати багато кави та спробуйте менше палити цигарок.

Лягайте спати вчасно, і спіть не менше 7 годин, аби організм міг відновити сили для наступного дня.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, що магнітними (геомагнітними) бурями називають короткочасні збурення магнітного поля та атмосфери Землі. Вони спричинені спалахами радіації та заряджених частинок, які випромінює Сонце.

Коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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