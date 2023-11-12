Одна з найсильніших бур листопада вже триває: коли чекати на нові удари

Листопад вже став чи не найгіршим місяцем з огляду на кількість потужних магнітних бур, які відбулися. Зокрема, 8 листопада потужні спалахи досягли 8 балів, а вже наступного дня магнітні бурі знизилися до К-індексу 6 та розтягнулися на три доби.

Відео дня

Сьогодні, 12 листопада, геомагнітні збурення досі потужні, сила ударів становить 6 балів. Вже з 13 листопада стане спокійніше – сила збурень не перевищить 4 балів.

Читайте також: Чому від негоди та магнітних бур болить голова: як діє на людину метеопатія

З 14 по 16 листопада включно очікуються трибальні геомагнітні бурі. Період спокою настане з 17 листопада – сила ударів не перевищуватиме 2 балів.

22 листопада очікується новий сплеск, який призведе до появи 5-бальної магнітної бурі. 23 листопада вона стихне до 4 балів. І вже до кінця місяця центр Meteoagent поки не прогнозує небезпечних періодів.

Важливо зважити, що це попередній прогноз магнітних бур на листопад, оскільки дані можуть змінюватися залежно від активності Сонця.

Як захиститися від магнітних бур

У період геомагнітних коливань особливо вразливі категорії населення, такі як гіпертоніки, люди з хронічними захворюваннями чи вагітні, можуть відчути негативний вплив бур на здоров'я.

У дні магнітних бур рекомендується обмежити фізичні навантаження, слідкувати за харчуванням та вживати достатньо води чи заспокійливих чаїв для підтримки здоров'я.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, що магнітними (геомагнітними) бурями називають короткочасні збурення магнітного поля та атмосфери Землі. Вони спричинені спалахами радіації та заряджених частинок, які випромінює Сонце.

Коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!