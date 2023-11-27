8 кімнатних рослин, які покращують психічне здоров’я

Численні дослідження показують, що проведення часу серед рослин на природі має значні переваги для психічного здоров'я. Зокрема це зниження рівня стресу, покращення настрою, збільшення концентрації уваги та зниження ризику психічних розладів.

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Проте, 90 відсотків людей більшість часу перебувають в приміщенні, а це означає, що середньостатистична людина проводить на природі мінімальну кількість часу. Про це стверджує Американська психологічна організація з посиланням на дослідження Університету Редінга та Королівського садівничого товариства. Тому вчені розповіли, які кімнатні рослини мають чудові переваги для здоров'я, зокрема для психічного.

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Сансев'єрія ("тещин язик" або "рослина-змійка")

Цей вазон не потребує особливого догляду, але може покращити якість повітря в приміщенні, перетворюючи вуглекислий газ на кисень і поглинаючи токсини з повітря.

Вона витримує широкий діапазон освітленості, від слабкого до яскравого непрямого світла. Поливайте його помірно, даючи ґрунту просохнути між поливами.

Фікус Бенжаміна

Ця рослина також відома своїми очисними властивостями. Згідно з дослідженням, фікус увійшов до трійки найефективніших рослин для покращення настрою та загального психічного здоров’я. Але це не єдина його перевага, кажуть експерти.

Доглядати за деревом у горщику відносно легко, якщо забезпечити йому належні умови. Фікуси полюбляють світло, але воно повинно бути розсіяним, без потрапляння прямих сонячних променів. Фікус Бенджаміна не любить холодного ґрунту, тому краще ставити підставку під горщик, та не ставити на холодне підвіконня.

Дереву потрібно вологе повітря, адже, він родом з тропіків. Бажано обприскувати листя, поливати відстояною водою кімнатної температури.Однак не забудьте дати верхньому сантиметру ґрунту просохнути між кожним поливом.

Маранта біложильчата

Маранта відома своїм красивим листям і може додати життєрадісності приміщенню, а вам підняти настрій.З широким зеленим листям і характерними червоно-білими позначками, воно може стимулювати візуальний інтерес і створювати відчуття жвавості та зв'язку з природою.

Щоб доглядати за рослиною, вам потрібно забезпечити яскраве непряме світло і постійно вологий ґрунт.

Пальми

Пальми потрібно тримати на яскравому непрямому світлі. Поливати рослину слід, коли верхній шар ґрунту висохне для забезпечення належного дренажу і запобігти гниттю коренів.

Пальми з їхнім пишним пір'ястим листям можуть створити тропічну і безтурботну атмосферу. Їх асоціюють з тропічними країнами, що може викликати позитивні спогади та відчуття розслаблення.

Аспленіум гніздовий

Аспленіум гніздовий – вид папоротей, який має унікальну текстуру. Ця естетична рослина може покращити настрій, а пишне та яскраво-зелене листя заспокоює.

Щодо догляду, потрібно забезпечити рослину яскравим непрямим світлом, хоча вона може переносити низьку освітленість. Підтримуйте ґрунт рівномірно вологим, уникайте як перезволоження, так і пересихання.

Епіпремнум золотистий

Рослина відома своїми в'юнкими ліанами та серцеподібним листям. Епіпремнум потребує мінімального освітлення, а вода потрібна лише тоді, коли ґрунт починає висихати.

Простота догляду за цією рослиною може допомогти тим, хто страждає від психічних розладів, таких як депресія, адже якщо не доглядати за нею протягом тижня, вона все одно продовжить рости.

Драцена звичайна

Рослина має тонке листя, яке схоже на меч. Драцена виявилася ефективним засобом для покращення настрою для людей.

Рослина надає перевагу яскравому, непрямому світлу, але може переносити низьку освітленість. Вазон не потребує особливого догляду, потрібно дати ґрунту частково висохнути між поливами та уникати надмірного поливу

Кактуси

Як відомо, рослини з зеленим листям, як правило, вважаються найбільш привабливими, а також покращують настрій. Згідно з дослідженням, кактуси мали менш заспокійливий ефект порівняно з іншими рослинами. Але квітучі кактуси все одно справляли позитивне враження.

Кактус – невибаглива рослина, яка потребує мінімального поливу. Тільки не забудьте забезпечити їм яскраве, непряме світло.

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