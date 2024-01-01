6 оригінальних ідей декорування будинку своїми руками за допомогою шишок: фото

Зимові прикраси цікаві як дітям, так і дорослим. У цей період багато хто шукає оригінальні та несподівані ідеї декорування дому.

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Не потрібно витрачати багато грошей для декору, оскільки його ви можете виготовити самостійно. Взимку додадуть атмосфери шишки, свічки, ялинові гілки тощо. Видання Sante Plus розповіло про 7 оригінальних ідей прикраси будинку своїми руками.

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1. Оригінальні центральні елементи столу зі сосновими шишками та свічками

Вам буде потрібно дерев'яний диск, дерев'яна дошка, свічки різного розміру, мотузка, мереживо, палички кориці та соснові шишки. Свічки потрібно обернуть клаптями тканини або мережева, додати атласний бантик, паличку кориці.

Помістіть свічки на дерев'яний диск та завершіть композицію, додавши соснові шишки. Увімкніть свою уяву та не бійтеся експериментувати.

2. Композиція зі свічок, шишок та ялинових гілок

Ще одна оригінальна ідея для прикраси столу – це задекорувати його свічками, шишками, горіхами, ялиновим гіллям. Усі елементи треба виставити на прямокутну тацю.

3. Соснові шишки та кора у стаканах/банках

За допомогою шкірки дерева можна легко вирівняти банку ззовні. Потім залишається тільки розмістити їх на дерев'яному таці і додати переплетені соснові шишки, свіжі соснові голки, вату як сніг тощо.

4. Теракотові горщики та соснові шишки

З невеликих теракотових горщиків можна зробити чудовий зимовий декор всього за кілька хвилин. Для їх виготовлення вам потрібно буде наповнити теракотові горщики мохом, помістити всередину соснову шишку та прикрасити місткість вузлом мотузки.

5. Підвісні шишки та гірлянди

Щоб прикрасити свій інтер'єр, ви можете повісити на стіну прикрасу із соснових шишок, мотузки, сухих квітів та довгої гілки. Щоб усе це висвітлити, можна додати гірлянду зі світлодіодних ліхтарів.

6. Прикраса для вхідних дверей зі соснових шишок

Ви можете створити прикрасу для вхідних дверей з сушених соснових шишок. Ця прикраса, зроблена своїми руками, відповідає духу Різдва, Нового року та й загалом зимових свят, що символізують любов, взаємодопомогу та солідарність.

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