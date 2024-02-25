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17 ідей замість котлет: що можна приготувати з фаршу

Ігор Романько

Які страви можна виготовити з фаршу, крім котлет

Фарш – це універсальний інгредієнт, з якого можна приготувати безліч ситних та апетитних страв. Звичайно, перше, що спадає на думку – це котлети та чебуреки. І це дійсно чудові варіанти, але не варто ними обмежуватися!

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Супи:

  • Чилі кон карне: пікантна суміш м'яса, овочів та спецій.
  • Томатний суп з фаршем і макаронами: зігріваюча та ситна страва для всієї родини.

Запіканки:

  • Фаршировані буряки: незвичайний та оригінальний рецепт.
  • Пастуший пиріг: традиційна британська страва.
  • Мусака: грецька запіканка з баклажанів.
  • Млинці з начинкою, запечені під соусом бешамель: ніжна та ароматна страва.
  • Макаронна запіканка з фаршем: швидка та ситна вечеря.

Інші:

  • Тако-бургер: модний тренд з TikTok.
  • Марокканські "сигари": хрусткі трубочки з м'ясною начинкою.
  • Легендарний бойківський книш: ситна та ароматна випічка.
  • Голубці з м'ясом і грибами: класична українська страва.
  • Роліні з куркою та грибами: апетитна закуска.
  • Бендерики з м'ясом: ситні українські млинці.
  • Сирний рулет з фаршем: оригінальна холодна закуска.
  • Домашні равіолі з куркою і овочами: італійська класика.
  • Пиріжки з курятиною карі: страва зі східним колоритом.

А також:

  • Чибереки чир-чир: знакова страва Маріуполя.
  • Смачна лазанья: 10 перевірених рецептів.
  • Голубці з м'ясом і грибами у томатному соусі: рецепт від Ектора.

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