17 ідей замість котлет: що можна приготувати з фаршу
Фарш – це універсальний інгредієнт, з якого можна приготувати безліч ситних та апетитних страв. Звичайно, перше, що спадає на думку – це котлети та чебуреки. І це дійсно чудові варіанти, але не варто ними обмежуватися!
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Супи:
- Чилі кон карне: пікантна суміш м'яса, овочів та спецій.
- Томатний суп з фаршем і макаронами: зігріваюча та ситна страва для всієї родини.
Запіканки:
- Фаршировані буряки: незвичайний та оригінальний рецепт.
- Пастуший пиріг: традиційна британська страва.
- Мусака: грецька запіканка з баклажанів.
- Млинці з начинкою, запечені під соусом бешамель: ніжна та ароматна страва.
- Макаронна запіканка з фаршем: швидка та ситна вечеря.
Інші:
- Тако-бургер: модний тренд з TikTok.
- Марокканські "сигари": хрусткі трубочки з м'ясною начинкою.
- Легендарний бойківський книш: ситна та ароматна випічка.
- Голубці з м'ясом і грибами: класична українська страва.
- Роліні з куркою та грибами: апетитна закуска.
- Бендерики з м'ясом: ситні українські млинці.
- Сирний рулет з фаршем: оригінальна холодна закуска.
- Домашні равіолі з куркою і овочами: італійська класика.
- Пиріжки з курятиною карі: страва зі східним колоритом.
А також:
- Чибереки чир-чир: знакова страва Маріуполя.
- Смачна лазанья: 10 перевірених рецептів.
- Голубці з м'ясом і грибами у томатному соусі: рецепт від Ектора.
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