106-річна австралійка розкрила свої секрети довголіття

106-річна Кеті Макрей з Австралії поділилася своїми секретами довголіття. На її думку, немає жодних особливих секретів, але є деякі звички, які можуть допомогти прожити довге і щасливе життя.

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Ці поради можуть здатися простими, але вони можуть мати значний вплив на ваше життя. Дотримуючись їх, ви можете підвищити свої шанси прожити довге і щасливе життя, пише Business Insider.

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Ось чотири поради від Кеті Макрей:

Живіть повноцінним життям. Макрей стверджує, що важливо не просто існувати, а жити на повну силу. Це означає займатися тим, що ви любите, і оточувати себе позитивними людьми.

Посміхайтеся. Макрей каже, що усмішка – це потужний інструмент, який може покращити ваше самопочуття і навіть зміцнити ваш імунітет.

Макрей каже, що усмішка – це потужний інструмент, який може покращити ваше самопочуття і навіть зміцнити ваш імунітет. Бувайте активними. Фізична активність є важливою для загального здоров'я та самопочуття. Макрей все життя займалася садівництвом та боулінгом.

Фізична активність є важливою для загального здоров'я та самопочуття. Макрей все життя займалася садівництвом та боулінгом. Залишайтеся зайнятими. Макрей вважає, що важливо тримати себе зайнятими, щоб залишатися здоровими та щасливими. Вона працювала до 90 років і продовжує займатися активним відпочинком.

Деякі додаткові поради, які можуть допомогти прожити довге життя:

Їжте здорову їжу. Включіть у свій раціон багато фруктів, овочів, цільнозернових продуктів і нежирного білка.

Включіть у свій раціон багато фруктів, овочів, цільнозернових продуктів і нежирного білка. Пийте багато води. Вода важлива для всіх аспектів здоров'я, включаючи ваше самопочуття.

Вода важлива для всіх аспектів здоров'я, включаючи ваше самопочуття. Дотримуйтеся здорового сну. Дорослі повинні спати 7-8 годин щоночі.

Дорослі повинні спати 7-8 годин щоночі. Не паліть. Куріння є одним з основних факторів ризику багатьох захворювань, у тому числі раку, серцево-судинних захворювань та хронічних легеневих захворювань.

Обмежте вживання алкоголю. Надмірне вживання алкоголю може призвести до багатьох проблем зі здоров'ям, включаючи рак, серцево-судинні захворювання та печінкові захворювання.

Надмірне вживання алкоголю може призвести до багатьох проблем зі здоров'ям, включаючи рак, серцево-судинні захворювання та печінкові захворювання. Зробіть регулярні медичні огляди. Регулярні медичні огляди можуть допомогти виявити будь-які проблеми зі здоров'ям на ранніх стадіях, коли їх легше лікувати.

Звичайно, не можна гарантувати, що ви проживете довге життя, дотримуючись цих порад. Однак вони можуть допомогти вам поліпшити своє здоров'я та самопочуття, що, в свою чергу, може збільшити ваші шанси на довголіття.

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