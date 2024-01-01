10 порад ледачим дівчатам, щоб завжди мати стильний вигляд

Бувають дні, коли ми прокидаємося бадьорими та бадьорими, з бажанням вибрати вбрання та продемонструвати свій особистий стиль. Однак бувають інші дні, коли важко встати з ліжка, і ми нашвидкуруч одягаємося та біжимо у справах.

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Якщо ви частіше належите до останнього табору, вам може бути складно постійно створювати стильний образ. Але експерти Best Life дали кілька ключових порад щодо стилю для "лінивих" дівчат.

Стилісти переконують, що підвищення особистого іміджу варте зусиль і, правда, легше, ніж здається. Головне знайти надійні стилістичні прийоми, які оптимізують гардероб, проявлять фірмовий стиль.

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Спробуйте монохромний образ

Експерти зі стилю радять дотримуватися одного кольору, якщо вам лінь вранці створювати аутфіт. Хоч це і шаблонно, але створює тиху впевненість та стабільність.

Монохроматичний образ допомагає створити відшліфований, згуртований стиль, який усуває потребу в будь-якому стратегічному поєднанні кольорів". Чорний/чорний і бежевий/бежевий є двома найпоширенішими поєднаннями.

До монохрому важливо додати аксесуари, зокрема декоративний шарф, ремінь, сережки, сумочку.

Виберіть колірну палітру

Якщо ви віддаєте перевагу більш ніж одному відтінку, то дотримуйтеся певних рамок – 80% в одній колірній гамі, 20% – на інші. Наприклад: чорний, білий і сірий; або шоколадний, кремовий і хакі тощо.

Для трьох кольорів акцент треба робити тільки на одному, а два інші виступають нейтральними.

Переконайтеся, що у вас є якісні речі першої потреби

Це займе трохи планування напередодні ледачого дня, але якщо ви знайдете час, щоб інвестувати в якісні багатошарові речі, ви побачите, що набагато простіше створити модний вигляд.

Базове взуття

Базове взуття завжди є обов’язковим, але стилісти кажуть, що пара нюдового кольору є важливою для модного образу, який не потребує надто зусиль.

Нюдове взуття — це стильно й підходить абсолютно до всього. Переконайтеся, що у вас є низка туфель на плоскій підошві, туфлі на підборах, босоніжки та лофери нюдового або кремового кольорів. Тримайте їх попереду в шафі, щоб їх було легко та швидко взяти.

Спробуйте одноразово одягатися

Що може бути простіше, ніж просто вибрати один предмет одягу вранці? Коли у вас є надійні одноразові варіанти, ви можете виглядати модно, навіть якщо вам лінь.

Стилісти радять заповнити свій гардероб універсальними приємними сукнями із різноманітними фасонами рукавів, принтами, візерунками та однотонними елементами. Зробіть те саме з комбінезонами для тижневого робочого одягу, а потім з універсальними костюмами для носіння у вихідні.

Виберіть відповідний набір

Однією з останніх модних тенденцій, яка, здається, залишиться тут, є відповідний комплект. Любите їх чи ненавидите, але вони допоможуть швидко зібратися.

Починаючи з укорочених топів і спідниць і закінчуючи блузками та брюками на ґудзиках, відповідні набори представлені багатьма, тож знайдіть ті, які підійдуть вашому стилю життя, віку та стилю.

Упорядкуйте свою шафу

Якщо ваша шафа влаштована таким чином, щоб було легко взяти те, що ви хочете, це також допоможе зробити швидкий, але ефективний вибір. Якщо він дещо неорганізований, вам треба все поскладати. Зокрема відсортуйте речі за категоріями, як-от усі штани разом, усі спідниці разом тощо.

Інвестуйте в якісні речі

Відсутність необхідності переглядати купу речей, які не підходять, потребують ремонту або не в сезоні, усуває масу втраченого часу та розчарування вранці.

Створіть фірмовий образ

Знайдіть образ, до якого можна звертатися знову і знову. Створення фірмового вигляду – це найпотужніший особистий брендинг. Виберіть сміливий акцентний колір, яскраві шкарпетки, фірмову помаду, федору або щось інше, та одягайте це постійно.

Прийміть "лінивих"

Зрештою, якщо ви хочете щодня відчувати себе милим і комфортним, вам не потрібно жертвувати тим чи іншим. Насправді ледачий вигляд став модним зі зростанням спортивного відпочинку та способу життя, пов’язаного з роботою вдома.

У минулому це часто включало стандартні спортивні штани, світшоти, легінси тощо. Тепер бренди схиляються до пошуку модних і функціональних способів зробити ледачий одяг привабливим, щоб ми могли виглядати одночасно стильно та комфортно.

Нагадаємо, що у новому сезоні в моді зручність і комфорт. Це стосується і взуття. Популярними моделями стануть ті, які дозволяють легко пересуватися та не викликають дискомфорту.

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