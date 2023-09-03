Зірки обіцяють великі гроші у вересні чотирьом знакам зодіаку: не проґавте цей шанс

За гроші щастя не купиш, але краще їх мати, ніж потребувати коштів. За словами астрологів, жодних фінансових проблем у вересні не знатимуть чотири знаки зодіаку. Удача виявиться на їхньому боці, а доля підкине безліч можливостей розбагатіти. Читайте, хто потрапив до списку щасливчиків!

Близнюки

Близнюки мають найбільшу схильність до виграшу у лотереї. Але їм щаститиме в будь-яких угодах, які вони укладуть у перший місяць осені. У уродженців знаку є всі шанси накопичити пристойний статок, але для цього потрібно відмовитися від звички витрачати все й одразу.

Овен

Гроші до Овнів приходять тоді, коли вони їм потрібні. У вересні уродженцям знаку надійде відразу кілька вигідних пропозицій по роботі, і варто вибрати найцікавішу. Зірки обіцяють їм кар'єрний ривок та нові перспективи.

Лев

Леви люблять гроші та зовсім не приховують цього. Вони прагнуть оточити себе предметами розкоші та підкреслити свій статус. Удача у вересні не покине їх ні мить - і уродженці знаку зірвуть грошовий куш, про який тільки мріяли.

Рак

Раки за своєю природою ощадливі. Гроші для них важливі, але здебільшого вони їх заощаджують. Однак у вересні несподіваний прибуток подарує уродженцям знаку шанс потішити себе. Вони відчують, що досягли того фінансового рівня, якого прагнули.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.