Зірки, які народили першу дитину після 40 років

Не кожна голлівудська зірка обирає пріоритет материнства у 20 років. Багато хто воліє продовжувати свою кар'єру і стати мамою пізніше. UAportal розповідає про деяких актрис і співачок, які вирішили народити первістка після 40 років.

Єва Лонгорія – материнство у 43 роки

Протягом багатьох років Єва Лонгорія, відома своєю роллю у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", вважала себе чайлд-фрі. І лише зустріч з другим чоловіком, Хосе, переконала її стати на шлях материнства. У віці 43 років Єва народила сина, Сантьяго Енріке, і це повністю змінило її життя.

Мерайя Кері – материнство в 41 рік

Мерайя Кері зіткнулася з труднощами на шляху до материнства і звернулася до сучасних медичних технологій. У віці 41 року вона народила двійню, але зіткнулася з ускладненнями під час вагітності. Незважаючи на труднощі, Мерайя пережила безліч випробувань і вважає, що її життя набуло нового сенсу після того, як вона стала матір'ю.

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Джанет Джексон – материнство у 50 років

Співачка Джанет Джексон стала матір'ю, народивши дитину у віці 50 років. Гормональна терапія і пов'язане з нею збільшення ваги були частиною її шляху. На жаль, їй довелося скасувати своє світове турне через ризик викидня. Незважаючи на це, Джанет знаходить справжнє щастя і реалізацію в ролі матері.

Холлі Беррі – материнство у 41 і 47 років

Холлі Беррі стала матір'ю на п'ятому десятку, спочатку в 41 рік з донькою Налою, а потім у 47 років з сином Масео-Робертом. Вона насолоджувалася своїми вагітностями і шкодувала, що не почала свій батьківський шлях раніше. Актриса відчувала себе неймовірно жіночною, реалізованою і пишалася здатністю свого тіла дарувати життя.

Сальма Хайєк – материнства в 41 рік

Актриса Сальма Хайєк була в захваті від того, що вперше стала матір'ю у віці 41 року. Валентина, її донька, стала джерелом величезної радості в її житті. Сальма часто розмірковує про те, як пощастило її доньці мати зрілу матір, яка розуміє життєві складнощі. Вона вважає народження Валентини дивом, адже вона думала, що не зможе мати дітей.

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