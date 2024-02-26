Зірки їм обіцяють кохання та великі гроші! Названо головних щасливчиків березня

Березень 2024 року принесе велику удачу двом знакам зодіаку, які зможуть забути про всі неприємності та реалізувати найсміливіші мрії. За словами астрологів, у списку Риби та Терези.

Риби

Особливо успішними першого місяця весни будуть Риби. Удача їм посміхнеться, і їхні гаманці помітно поважчають. Підвищення на роботі, проєкт, що добре оплачується, або додаткова робота дозволять накопичити кошти і почати будувати плани на майбутнє.

Риби відчують, що їхнє життя не обов'язково має складатися лише з обов'язків, роботи та оплати рахунків. Вони можуть дозволити собі трохи розслабитися, сміливіше планувати свої розваги та не приймати все як належне. Поїздка в одне з європейських міст, тривала відпустка чи, можливо, техніка вашої мрії? Хоч би як Риби вирішили витратити кошти, у березні їх настрій обов'язково покращиться.

Терези

Березень також буде дуже гарним місяцем для Терезів. Цей знак зодіаку відкриється любові та новим враженням. Відчувши приплив енергії, уродженці знаку запишуться тренінги чи курси, де зможуть познайомитись із кимось дуже цікавим. І звідси лише крок до весняного роману, а можливо, навіть стосунків, які змінять їхнє життя.

Пробіжка у парку, заняття танцями, планування змін у саду чи, можливо, регулярне відвідування бібліотеки? Риби точно знайдуть те, що принесе їм задоволення і дозволить відволіктися від сірої реальності. Завдяки цьому березень стане ідеальною противагою похмурим зимовим місяцям, проведеним вдома без особливого спілкування з людьми та природою.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.