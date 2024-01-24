Зірки будуть не на вашому боці: названо найгірший день у 2024 році для всіх знаків зодіаку

2024 рік буде сповнений позитивних сюрпризів, оскільки ним керує Сонце. Але у кожного знаку зодіаку знайдуться погані дні, причому в період, що настає відразу за добрими. Читайте детальніше!

Овен – 2 квітня

Двійка – щасливе число Овна, але, на жаль, не в 2024 році. Негативна енергія, що накопичилася, позначиться на всіх людях цього знаку. Овнам слід звернути особливу увагу, що вони кажуть і з ким розмовляють.

Телець – 27 травня

Наприкінці травня Телець може відчути себе трохи перевантаженим. Щаслива планета знаку Юпітер рухається у бік Близнят, залишаючи Тельця у поганому стані. 27 травня 2024 року людям цього знаку варто залишатися вдома – непотрібні та безглузді взаємодії можуть їх засмутити.

Близнята – 24 березня

У другій половині березня Близнята відчують приплив кохання, але це не обов'язково означає щасливі моменти. 24 березня людям, народженим під цим знаком, слід бути обережними – якщо щось здається надто добрим, щоб бути правдою, можливо, так воно і є. Краще зробити крок назад та ще раз поглянути на свою ситуацію.

Рак – 25 листопада

Кінець року має стати часом надзвичайної обережності для людей, народжених під знаком Рака. Нове знайомство, яке зав'язалося 25 листопада 2024 року, може виявитися невдалим. Раки можуть бути охоплені емоціями, і це призведе до ухвалення нерозумних рішень. Дорогі Раки, ризик розбитого серця зростає – будьте обережні з тим, кому довіряєте.

Лев – 27 серпня

14 серпня 2024 року ретроградний Меркурій перейде зі знака Діви на знак Лева, що принесе Леву невдачу у фінансовому плані. 27 серпня 2024 буде момент найбільших проблем, але після нього зійде сонце.

Діва – 7 серпня

Сімка – нещаслива. Цього року Меркурій буде ретроградним у сузір'ї Діви з 5 по 7 серпня 2024 року, і цього дня все, що задумають Діви, піде не так. Особливо у контексті роботи. Тому слід бути особливо обережними при прийнятті рішень, адже неправильний вибір матиме далекосяжні наслідки.

Терези – 4 травня

Терези можуть підготуватися до виключно вдалого року, можливо, крім травня. Усьому виною Марс, через який люди цього знаку відчують приплив негативної енергії. Травневі вихідні не виявляться особливо вдалими.

Скорпіон – 18 вересня

У другій половині вересня Скорпіона торкнуться неприємні події з минулого. 18 вересня буде особливо поганим – цього дня люди, народжені під цим знаком, почнуть відчувати сильну ностальгію, і сумний час триватиме довго.

Стрілець – 9 грудня

Стрілець почуватиметься надмірно збудженим у свій сезон. 26 листопада Меркурій стане ретроградним у Стрільці та залишиться там до 15 грудня. У цей момент Стрільцям слід бути обережними - багато може піти не так (особливо під час подорожей), 9 грудня 2024 року людям цього знаку слід залишатися вдома.

Козоріг – 21 січня

21 січня 2024 року почалася нова ера в астрології: Плутон перейшов із Козорога до Водолія. Плутон змінює свій знак зодіаку кожні 18-20 років, а це означає, що мають відбутися серйозні зміни. Козоріг міг відчути, що втрачав ґрунт під ногами.

Водолій – 19 липня

Червень буде особливо вдалим для Водоліїв, але за ним піде не дуже вдалий липень. 19 липня люди, народжені під цим знаком, можуть переступити межі дозволеного та згодом пошкодувати про це.

Риби – 22 серпня

У середині серпня Риби відчують себе втомленими. Найгіршим днем для людей, народжених під цим знаком стане 22 серпня, коли вони стануть надзвичайно чутливими. Надмірне роздратування погане, особливо якщо воно безпідставне. Не забувайте про це.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

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