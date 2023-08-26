Зірки будуть на їхньому боці: три знаки зодіаку у вересні отримають особливий 'подарунок'

Вересень 2023 року стане винятковим часом для трьох уродженців зодіакального кола. Вони отримають особливий шанс від долі змінити своє життя на краще. За словами астрологів, у списку щасливчиків Овни, Тельці та Леви.

Овен

Для Овнів вересень – чудовий час для організації короткої відпустки, яка дасть змогу наповнитися позитивною енергією та відкрити в собі новий потенціал, про який ви навіть не мріяли. Завдяки заступництву небес у середині вересня у Овнів з'явиться шанс збільшити прибутки в рази. Крім того, самотні можуть зустріти свою половинку – з цією людиною встановиться надзвичайно тісний духовний контракт.

Телець

Якщо Тельці нещасні у коханні, у вересні вони знайдуть у собі сили покласти край токсичним стосункам. Це унікальний подарунок неба, який допоможе перервати погану смугу. Уродженці знаку отримають шанс знайти справді свою людину – романтична історія завершиться хепі-ендом. Фінансові питання не будуть для Тельців найважливішими найближчим часом. На щастя, їм нема про що турбуватися.

Лев

Левам треба буде зробити непростий вибір, який визначить їхнє майбутнє. Більше того, в середині вересня завдяки ангельському втручанню уродженці знаку відкриють для себе нове захоплення, яке згодом перетвориться на прибутковий бізнес. Леви першого місяця осені зосередяться на фінансових питаннях. Вони нарешті почнуть йти до свої мрії і приймати усвідомлені рішення. Їхній ангел-охоронець захистить від усіх бід і спрямує на істинний шлях.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.