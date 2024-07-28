Золоті правила садівництва: як доглядати за гладіолусами

Гладіолуси можуть додати краси будь-якому саду. UAportal підготував рекомендації щодо вирощування приголомшливих квітів.

Сонячне світло та вимоги до ґрунту

Гладіолуси процвітають на сонячних ділянках, тому виділіть місце на клумбі, яке отримує достатньо сонячного світла. Добре дренована земля з помірною родючістю ідеально підходить для гладіолусів, тоді як кислих або вапняних ґрунтів слід уникати.

Час посадки

Для посадки гладіолусів рекомендується підготувати ділянку з осені, збагативши ґрунт органічними та мінеральними добривами. Саму посадку слід проводити наприкінці квітня або на початку травня, коли ґрунт прогріється до температури мінімум 10 градусів.

Підготовка цибулин гладіолусів

Для забезпечення успішного росту дуже важливо підготувати цибулини гладіолусів за місяць до посадки. Почніть з видалення сухої луски, яка може перешкоджати розвитку пагонів.

Помістіть очищені цибулини в ящики і перенесіть їх у тепле приміщення з температурою не нижче 22 градусів. Безпосередньо перед посадкою замочіть їх в розведеному розчині перманганату калію або мідного купоросу.

Рекомендації по посадці

Викопайте яму або створіть рядок глибиною, достатньою для розміщення цибулин. Глибина повинна бути приблизно втричі більшою за діаметр самих цибулин, зазвичай від 10 до 15 сантиметрів. На дно лунок додайте кілька сантиметрів піску і засипте його відповідним субстратом.

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Догляд за гладіолусами

Полив

У періоди посухи важливо забезпечити гладіолусам достатню кількість води. Прагніть забезпечити 1 літр води на квадратний метр. Після поливу забезпечте належне розпушування ґрунту.

Підживлення

Як тільки починає рости третій листок, настає час удобрювати квіти. Внесіть по 30 грамів азотних і фосфорних добрив та 20 грамів калійних препаратів. Друге підживлення можна провести, коли у рослини з'явиться шість листків. Використовуйте ту ж кількість добрив, що і при першому підживленні, або 30 грамів змішаної суміші.

Обрізка та підтримка

Щоб запобігти появі шкідників і збудників хвороб, видаляйте зів'ялі суцвіття з рослин. Для високих сортів гладіолусів подбайте про надійну систему опори.

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