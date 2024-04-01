Ці шість рослин мають бути на вашій кухні: очищають повітря та усувають аромати

Кухня – це місце, де часто збираються неприємні запахи: з холодильника, раковини, сміттєвого відра, духовки та інших місць. Ці запахи можуть накопичуватися і робити повітря на кухні неприємним для дихання.

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На щастя, є просте рішення: кімнатні рослини. Деякі з них не лише прикрашають інтер'єр, але й очищають повітря, поглинаючи токсини та неприємні запахи, пише santeplusmag.com.

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Ось 6 чудових рослин, які ідеально підходять для кухні:

1. Тещин язик (Sansevieria)

Ця соковита рослина здатна поглинати понад 100 шкідливих речовин з повітря, включаючи чадний газ, формальдегід, монооксид азоту, бензол і ксилол. Вона також регулює вологість повітря, що корисно для здоров'я. Тещин язик невибаглива у догляді, їй потрібно лише трохи світла і помірний полив.

2. Алое вера

Ця популярна рослина не лише зволожує шкіру та волосся, але й очищає повітря. Алое вера поглинає бензол, формальдегід та інші токсичні речовини. Ця рослина також нейтралізує електромагнітні хвилі від мобільних телефонів, Wi-Fi та мікрохвильових печей. Алое вера не потребує особливого догляду, їй потрібно лише трохи більше поливу в жарку погоду.

3. Драцена

Ця екзотична рослина з довгим тонким стеблом і загостреним листям видаляє неприємні запахи та поглинає токсичні речовини, такі як трихлоретилен. Драцена також очищає повітря від сигаретного диму, запаху фарби та інших летких елементів. Їй потрібно досить світле місце розташування та регулярний полив.

4. Епіпремнум золотистий

Ця рослина з довгими стеблами поглинає вологу з повітря, а також формальдегід та інші шкідливі речовини. Епіпремнум золотистий не потребує багато догляду, його потрібно лише зрідка поливати.Він ідеально підходить для розміщення на полиці.

5. Філодендрон

Ця рослина з великими лопатевими листками поглинає бензол, трихлоретилен, формальдегід та інші токсичні речовини. Філодендрон також видаляє неприємні запахи. Він потребує тепла, світла та вологості. Його можна розмістити на полиці або на підлозі.

6. Фігове дерево (Ficus Elastica)

Ця рослина з великими блискучими зеленими листками очищає повітря від формальдегіду. Фігове дерево може рости в умовах слабкого освітлення та вологості. Його краще розмістити в досить світлому куточку кухні, де температура трохи вища, ніж деінде.

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