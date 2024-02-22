Найкращі кімнатні рослини для ''притягування й уловлювання пилу'' у вашому домі

Для того, аби повітря у будинку було чистим та вільним від пилу, варто не лише регулярно прибирати й провітрювати приміщення, але й тримати в оселі вазони, що покращують навколишній простір.

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Існує низка кімнатних рослин, які очищають повітря та зменшують накопичення пилу. Експерт з рослин Ральф Естлі поділився двома найкращими кімнатними рослинами для вловлювання пилу, пише Еxpress.

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Серед таких рослин – карликова фінікова пальма (Phoenix roebelenii). Ця рослина родом з Південно-Східної Азії та має велике, блискуче листя, яке ідеально підходить для притягування та уловлювання пилу.

Їй потрібна кімнатна температура, висока вологість та яскраве, але непряме сонячне світло. Поливайте помірно під час росту та підгодовуйте збалансованими добривами раз на місяць.

2. Заміокулькас (Zamioculcas zamiifolia) – ця кімнатна рослина з темно-зеленим листям не потребує догляду і може рости в тінистих місцях. Її маленькі воскові та блискучі листя ефективно вловлюють пил та тверді частинки з повітря.Ідеально підходить для спальні.

Зберігайте в тіні та обприскуйте листя раз на день.

Переваги використання кімнатних рослин для очищення повітря:

Зменшують накопичення пилу.

Покращують якість повітря.

Додають краси та затишку вашому дому.

Важливо зазначити, що кімнатні рослини – це не панацея від пилу. Вам все одно потрібно регулярно прибирати вдома, щоб підтримувати чистоту.

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