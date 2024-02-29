Золотий час! Названо найбільш сприятливі дні у березні 2024 року: особливо пощастить деяким знакам зодіаку

Березень 2024 року проходитиме під вібрацією нумерологічного числа 2, стверджують астрологи. За їхніми словами, це означає, що баланс і мир, яких так потребували багато хто з нас, повернуться. Це дозволить зосередитися на найважливішому та оцінити майбутні зміни.

Найщасливішими днями у березні будуть:

7 березня – четвер;

9 березня – субота;

10 березня – неділя;

26 березня – вівторок;

27 березня – середа;

28 березня – четвер;

31 березня – неділя.

Енергія числа 2 допоможе подбати про стосунки, дружбу та соціальні контакти. Всесвіт найбільше підтримає Риб та Овна через їхні дні народження, але є й інші щасливчики:

7 березня принесе Дівам приємні сюрпризи.

9 березня сприяє стосункам Овна та Козерога.

10 березня – вдалий день для подорожей Терезів.

26 березня покаже нові можливості Близнятам.

27 березня дасть енергію Рибам та Овнам.

28 березня допоможе Леву досягти своїх цілей.

31 березня – час виконання бажань для Риб та Терезів.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.