Жіночий гороскоп на Новий рік: який макіяж зробити, щоб залучити удачу

Різдво – чарівний час, коли можна дозволити собі більше екстравагантності. Астрологи розповіли, який макіяж зробити, щоб залучити удачу та відчути себе особливою!

Овен (21 березня – 19 квітня)

Для енергійних та сміливих Овнів ідеальним варіантом стане виразний макіяж очей. Вибирайте червоні тіні та золоті акценти, які підкреслять вашу індивідуальність. Не забудьте про підводку для очей, яка додасть образу сміливості.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Тельці цінують елегантність та класику. Тому вишуканий макіяж стане ідеальним вибором. Ніжні золоті чи коричневі тіні для повік у поєднанні з тілесною помадою – хіт для цього знаку.

Близнята (21 травня – 20 червня)

Близнята відомі своєю мінливістю та креативністю. Тому вибирайте макіяж, який дозволить вам виразити два різні аспекти вашої особистості. Це може бути гра контрастів – одне око в теплих, інше в холодних тонах або асиметричне підведення.

Рак (21 червня – 22 липня)

Романтичним та чутливим Ракам ідеально підійде ніжний та свіжий макіяж. Вибирайте тіні та рум'яна, які підкреслять вашу природну красу. Виділити губи можна за допомогою ніжного блиску для губ.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Леви люблять бути в центрі уваги, тому їхній макіяж має бути не менш ефектним. Вибирайте інтенсивні та блискучі тіні для повік, наприклад, золотого або мідного відтінку. Додайте яскраву червону помаду.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Практичні та організовані Діви почуватимуться найкраще у ретельно зробленому, але не надто яскравому макіяжі. Вибирайте матові тіні нейтральних відтінків та ніжні рум'яни. Зробіть акцент на губах тілесною помадою або ніжним блиском для губ.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Для Терезів, що цінують гармонію та баланс, ідеальним буде збалансований макіяж. Комбінуйте ніжні тіні з невеликою кількістю блискіток, наприклад зі срібними акцентами. Виділіть губи трохи блискучою помадою природного відтінку.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Загадкові Скорпіони можуть вибирати глибокі насичені кольори – тіні для повік темно-сливового або насиченого темно-синього кольору і темну матову помаду.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Жінки-Стрільці, які люблять пригоди та відкриття, можуть експериментувати з кольрами. Вибирайте сміливі, яскраві тіні для повік – наприклад, бірюзові чи фіолетові. Залишіть губи природними, делікатно підкресленими бальзамом.

Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Для серйозних та дисциплінованих Козорогів ідеальним буде елегантний, але не надто провокаційний макіяж. Вибирайте матові тіні сірих або коричневих відтінків та ніжні рум'яна. Акуратно виділіть губи помадою природного відтінку.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Нестандартним та оригінальним Водоліям чудово підійде креативний та неповторний макіяж. Ви можете вибрати несподівані поєднання кольорів або незвичайні застосування тіней. Експериментуйте з кольорами та формами!

Риби (19 лютого – 20 березня)

Чутливим та інтуїтивним Рибам ідеально підійде ніжний та неземний макіяж. Вибирайте пастельні, перламутрові тіні та ніжний блиск для губ. Ви можете додати трохи блиску, щоб підкреслити свою мрійливу натуру.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.