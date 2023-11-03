Жінки цих знаків зодіаку мають чудову інтуїцію: від них не приховати нічого

Деякі жінки мають настільки сильну інтуїцію, що можуть легко передбачити розвиток подій і "читати" думки співрозмовника, що дозволяє уникнути багатьох неприємностей. За словами астрологів, такий дар мають Діви, Скорпіони та Овни.

Діва

Діва – справжня "відьма". Лише одного її погляду достатньо, щоб люди виконали її прохання та потрапили під чари. Вона може розгадати наміри будь-кого миттєво. Діва – прекрасний психолог, і якщо вона обере цю професію, то досягне великих успіхів. Але це стосується лише жінок. Чоловіки-Діви таких здібностей не мають.

Скорпіон

Скорпіони навіть не приховують, що мають магічні здібності. Вони часто прикидаються скромними та дуже милими, але будьте обережні, адже вони можуть будувати підступи за спиною. Такі жінки вміло користуються своєю інтуїцією та можуть маніпулювати іншими, якщо захочуть. Скорпіони можуть займатися ворожінням чи ясновидінням.

Овен

У Овнів екстрасенсорні здібності у крові. Проблема в тому, що вони рідко це знають, а ще частіше не вірять у чаклунство. Тому що уродженки знаку дуже приземлені та конкретні. Однак якщо вони усвідомлюють свій дар, зможуть отримати безліч переваг. Овни мають чудову інтуїцію, яка рятує їх від багатьох бід.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.