Жовтіє та сохне листя огірків: врожай врятують три ложки цього продукту

Вирощувати огірки доволі непросте завдання, якщо ви новачок у садівництві. Однак і у досвідчених городників бувають випадки, коли урожаї огірків пропадають, оскільки листя рослини починає сохнути та жовтіти.

Фахівці з ресурсу "Яскрава клумба" пояснили, якщо листя огірків стає жовтим та блідим, сохне по краю, чи виглядає як обпалене, потрібно терміново рятувати рослини.

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Зазначається, що така проблема може виникнути через низку причин, серед яких неправильний режим поливу, дефіцит добрив, низькі температури або сонячні опіки, хвороби та віруси, пошкодження кореневої системи.

Щоб оздоровити огірки, їх можна підживлювати медом. У Telegram-каналі "Дача. Сад та город" порадили цей метод відживлення, щоб реанімувати огірки на грядці.

Зазначається, що мед стимулює ріст рослин, сприяє утворенню зав'язей та збільшенню врожаю. Завдяки меду огірки стають більш стійкими до хвороб та шкідників. Мед також покращує структуру ґрунту та забезпечує рослини додатковими поживними речовинами.

Як приготувати медове підживлення? Вам знадобиться всього 3 чайні ложки меду (будь-якого сорту) та 5 літрів теплої води. Розчиніть мед у воді й ретельно перемішайте. Потім полийте кожен кущик огірків під корінь по 0,5 літра розчину.

Підгодовувати огірки можна під час цвітіння та плодоношення.

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