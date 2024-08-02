Садівники назвали помилки у підстриганні газону в серпні, які призводять до появи моху та бур’янів

Садівники часто роблять фатальну помилку при догляді за газоном. Занадто коротке підстригання може призвести до серйозних проблем, таких як поширення моху, бур’янів та загального ослаблення трави.

Садівниче товариство Британії рекомендує залишати траву довшою протягом весни та літа, щоб створити сприятливе середовище для корисних комах та інших організмів. Експерти з догляду за газонами попереджають, що надмірно коротке стриження робить траву вразливою до посухи, шкідників та хвороб, пише express.co.uk.

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Коротка трава має поверхневу кореневу систему, що ускладнює її виживання в спекотну погоду. Крім того, відкриті ділянки грунту стають ідеальним середовищем для розмноження моху та бур’янів.

Щоб зберегти газон здоровим і зеленим, фахівці радять косити траву на висоту не менше 2,5 см. У спекотні періоди висоту зрізу варто збільшити до 4-5 см.

Для нових газонів рекомендується відкласти перше косіння до досягнення травою висоти 5 см і використовувати найвище положення ножа косилки.

Раніше садівники назвали головну помилку, через яку влітку газон стає лисим та рудим.

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