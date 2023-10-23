'Дзеркальна' дата 23.10.2023 зруйнує плани чотирьох знаків зодіаку: це стане для них ударом

"Дзеркальна" дата 23.10.2023 принесе великі проблеми чотирьом уродженцям зодіакального кола – вони зіткнуться з викликами, які можуть зруйнувати всі плани. За словами астрологів, у зоні ризику Леви, Стрільці, Водолії та Риби.

Лев

Леви бунтуватимуть і почнуть протистояти будь-кому, хто говорить чи робить щось не так. Це може призвести до багатьох конфліктів, про які уродженці знаку згодом будуть шкодувати. Їм загрожують неприємності на роботі та сварки з другою половинкою, які навіть можуть призвести до розриву стосунків.

Стрілець

Стрільці відчують себе втомленими – їм потрібен невеликий відпочинок та можливість відновитись, адже наступний місяць буде для них по-справжньому напруженим. Уродженці знаку хочуть розважитися та зарядити батарейки, але до них звернуться по допомогу близькі люди. Стрільцям доведеться знову на якийсь час забути про себе вирішувати чужі проблеми.

Водолій

Водолії зрозуміють, що не на всі події у житті можуть вплинути. Новини, які отримають уродженці знаку, змусять їх змінювати плани та замислитися над тим, чи правильний шлях обраний. Можливі й фінансові проблеми, тож Водоліям варто бути уважними та ретельно розпланувати бюджет.

Риби

Риби злегка відійдуть у тінь, у такій ситуації їм буде дуже добре та комфортно. Вони почнуть цінувати кожен момент свого повсякденного життя, але раптом вибухне скандал, на який не очікували. Рибам доведеться боротися за свою думку, і це дасться дуже дорогою ціною.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.