Здорові альтернативи цукру: як обрати натуральні замінники

Чимало людей намагаються обмежити кількість цукру у раціоні. UAportal підготував докладну інформацію, яка допоможе перейти до більш збалансованого харчування.

Замініть цукор натуральними підсолоджувачами

Білий цукор можна замінити на натуральні альтернативи, такі як мед, кленовий сироп або фініки. Це значно зменшить загальне споживання рафінованого цукру, але задовольнить бажання в солодкому.

Додавайте фрукти для природних солодощів

Додавання свіжих фруктів у страви та закуски – відмінний спосіб підсолодити страви природним шляхом та збільшити споживання клітковини та основних поживних речовин. Такі фрукти, як банани та яблука, додають стравам природної солодкості.

Також ці продукти сприятимуть відчуттю ситості завдяки вмісту клітковини. Ця проста зміна може зменшити бажання їсти солодке.

Читайте також: Як правильно мити полуницю і чому однієї лише води недостатньо

Експериментуйте з ароматними спеціями

Ароматні спеції, такі як кориця, мускатний горіх та ванільний екстракт, можуть покращити смак їжі та напоїв, зменшуючи потребу у надмірному споживанні цукру. Експерименти зі спеціями та травами можуть надати рецептам більшої насиченості.

Також вони допоможуть робити страви ситнішими, не покладаючись на додавання цукру. Крім того, деякі спеції, такі як кориця, пов'язані з потенційним регулюванням рівня цукру в крові.

Зосередьтеся на цілісних продуктах

Овочі, цілісні зерна та нежирні білки можуть допомогти у створенні страв, які природно містять менше доданого цукру. Такий підхід не лише зменшує споживання солодкого, а й забезпечує повноцінне харчування.

Нагадаємо, ми вже писали, як підгодувати полуницю йодом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !