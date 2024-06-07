'Загоряються', як сірник! Названо три найбільш неврівноважені знаки зодіаку

Деякі люди настільки емоційні, що "спалахують" як сірник за найменшого непорозуміння. Вони більшу частину життя нервують, причому часто без поважного приводу. За словами астрологів, йдеться про Риб, Близнюків та Овнів.

Риби

Чутливі Риби здаються спокійними та врівноваженими лише на перший погляд. Незважаючи на те, що зі сторони не скажеш, у цих людей часто занижена самооцінка і великі комплекси. Вони дуже болісно реагують на критику і готові влаштувати грандіозний скандал через дрібниці, про що потім шкодуватимуть.

Близнюки

Товариські Близнюки відкриті та дотепні. Однак уродженці знаку часто не вписуються в якісь соціальні рамки і хочуть, щоб усе відбувалося так, як вони цього хочуть. Близнюки дуже бурхливо реагують, якщо щось іде не так. Вони зовсім не можуть контролювати емоції, навіть коли розумом розуміють, що роблять неправильно.

Овен

Овни на перший погляд здаються дуже ввічливими та галантними. Але досить сказати їм щось, що зачепить їхні почуття, і ці люди зміняться за дві секунди. Від усмішки до крику вони мають один крок. Уродженці знаку влаштують такий скандал, який ще довго не забудуть усі навколишні. Овни "спалахують" миттєво і не терплять навіть найменших невдач.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.