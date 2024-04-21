Xiaomi 14 дебютує за межами Китаю на MWC 2024

Xiaomi, відомий виробник смартфонів, нещодавно представив у Китаї свою довгоочікувану флагманську серію смартфонів Xiaomi 14. Однак, з'явилися цікаві новини, які свідчать про те, що Xiaomi зараз готується до глобального випуску пристрою. UAportal розповідає деталі.

Індійський інсайдер повідомив, що Xiaomi 14 відзначить свій міжнародний дебют за межами Китаю 27 лютого на виставці Mobile World Congress (MWC) у 2024 році.

Процесор та дисплей

Очікується, що глобальна версія Xiaomi 14 буде оснащена вражаючим набором функцій, включаючи потужний процесор Snapdragon 8 Gen 3, захист IP68 для підвищення міцності, AMOLED-дисплей зі склом Gorilla Glass Victus для виняткового захисту екрана.

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Камера та акумулятор

Також флагман матиме високопродуктивну потрійну задню камеру 50 Мп + 50 Мп + 50 Мп, фронтальну камеру на 32 Мп для вражаючих селфі, стереодинаміки для захопливого прослуховування звуку, а також потужний акумулятор ємністю 4610 маг з підтримкою дротової та бездротової зарядки на 90 Вт і реверсивної – на 10 Вт.

Варто зазначити, що за чутками, топова модель серії Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, залишиться ексклюзивом китайського ринку і не буде доступна у всьому світі.

Ентузіасти Xiaomi по всьому світу з нетерпінням чекають на глобальний реліз, оскільки Xiaomi 14 обіцяє забезпечити передові технології та винятковий користувацький досвід. Завдяки своїм вражаючим технічним характеристикам та оптимізованій продуктивності, Xiaomi продовжує зміцнювати свої позиції на світовому ринку смартфонів, пропонуючи споживачам флагманський варіант преміумкласу.

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